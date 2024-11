Deftones y Weezer anuncian un concierto en Londres

Deftones y Weezer preparan lo que puede ser una noche épica en Londres. Así lo han anunciado ambas formaciones desde sus respectivas redes y paginas oficiales. El próximo 29 de junio del próximo 2025, el Crystal Palace Park de Londres, será testigo de este encuentro entre dos bandas que nunca han disimulado su mutuo afecto.

Este no es el primer cruce entre de caminos entre Deftones y Weezer. Los de Sacramento ya han interpretado en varias ocasiones “Say It Ain’t So” y “El Scorcho”, clásicos del repertorio de Weezer. La admiración de Chino Moreno por los de Rivers Cuomo es de sobra conocida, llegó a confesar que hubiera dado todo por haber escrito The Blue Album (DGC Records 1994), que este año ha sido reeditado en una caja especial.

Aunque no hay mucha información más al respecto, todo pinta a ser una especie de festival de un solo día, algo muy de moda en Reino Unido y Estados Unidos.

Otra de las formaciones anunciadas son los liderados por Graham Sayle; High Vis, los británicos post hardcore que llevan tiempo dando que hablar, tanto por sus enérgicos directos, como por su mezcla de estilos.

Sea como fuere, lo cierto es que el concierto será un encuentro de dos bandas icónicas en lo referente al rock alternativo mundial, cada una de ellas en su estilo, pero con grandes conexiones mutuas.

Las entradas se podrán conseguir a partir de este viernes 8 de noviembre aquí