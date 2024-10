Doc Burner lanza otro tema de lo que será su debut

Doc Burner, proyecto de Paco Fernández, se ha consolidado como una figura prominente en la escena del rock emergente, participando en festivales y escenarios de renombre en Estados Unidos, México y Puerto Rico. Su banda, compuesta por Paco Fernández, Corsch, Xavier Cruz, Aaron W. Anderson y Julio Quiroz, ha tocado en eventos importantes como el Fear City Fun Fest de Nueva York, el RIP CITY Rundown de Portland y el Ripper Fest de Denver, dándose a conocer y generando expectativas.

El artista continúa avanzando hacia el lanzamiento de su álbum debut, previsto para principios de 2025, con el estreno de su nuevo sencillo «Better». Un tema que sigue al primer adelanto, «One Last Dance«, que ha sido mezclado y producido por Reinhard Van Biljon, líder de The Cudas, además de masterizado en Audiosiege (Portland). El sencillo viene acompañado de un videoclip dirigido por el propio Doc Burner, que capta la intensidad de la canción y rinde homenaje a quienes participaron en su reciente gira por la costa oeste de Estados Unidos.