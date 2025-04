Adrianne Lenker anuncia un directo con 43 temas

Un año después de editar en magnífico Bright Future (4AD / Popstock!) la cantante y compositora de Big Thief Adrianne Lenker, anuncia un directo con nada menos que 43 canciones, grabado en su última gira.

El próximo 24 de abil se publicará Live at Revolution Hall, grabado durante tres noches especiales en Portland como parte de su gira en solitario con su último trabajo. Un disco producido y mezclado por Andrew Sarlo, colaborador habitual del grupo. También cuenta con la participación del pianista Nick Hakim y la violinista Josefin Runsteen

Como decimos serán nada menos que 43 cortes en los que podremos encontrar versiones en vivo de canciones que forman parte de su repertorio solista, así como de su trabajo con Big Thief.

A destacar, la inclusión de cinco temas inéditos: “Happiness”, “Oldest”, “Ripples”, “I Do Love You” y “No Limits” en los que disfrutaremos de su faceta más cruda. Ya podemos escuchar la primera de ellas.

Escucha ‘Happiness’ de Adrianne Lenker

Estas serán las canciones de Live at Revolution Hall

1. hello, i love you & blue lightning

2. – door & how are you? –

3. little things

4. happiness

5. cut my hair

6. time escaping & wild whistling

7. cattails & soundcheck

8. ruined

9. – nick & josefin –

10. symbol

11. real house

12. indiana & sneezing

13. – now westlin winds –

14. i do love you

15. – brief message for adrianne –

16. heavy focus

17. vampire empire

18. – lady midnight, i’ll tape you back together –

19. born for loving you

20. i will always love you

21. – noah –

22. spud infinity

23. – oso –

24. promise is a pendulum

25. – backwards intermission –

26. evol (kcehc)

27. fangs

28. oldest

29. sadness as a gift

30. – drawing a star –

31. orange

32. two reverse

33. free treasure & fire trucks

34. ripples & happy birthday alice

35. fool

36. not a lot, just forever

37. – naljf & crowd –

38. no limit

39. donut seam

40. zombie girl

41. – happy birthday everyone –

42. anything

43. wake me up to drive

Foto: Noah Lenker