Último adelanto para Julien Baker & TORRES

Este viernes 18 de abril llega el nuevo disco de Julien Baker tras su aventura de boygenius, y lo hace con la compañía de TORRES, con quien compartió hace unas semanas el sencillo «Sugar in the Tank». El álbum ha estado en proceso desde que las dos tocaron su primer show juntas en 2016 y al final una cantante se volvió hacia la otra y dijo: «¿Sabes?, deberíamos hacer un álbum de country».

Estamos ante su debut, Send a Prayer My Way, que se edita a través de Matador Records. Un disco que surgió tras aquella propuesta y de ahí surgió la chispa, una especie de mito de origen, para una colaboración arraigada en el respeto mutuo y un compromiso compartido con la composición honesta y elegante.

Ambas artistas son conocidos por exponer sus luchas de maneras que resuenan profundamente en los fans y este álbum no es la excepción. Al igual que los discos de country más legendarios, Send A Prayer My Way ofrece consuelo y fortaleza, un recordatorio de que ninguno de nosotros está realmente solo, y que la música puede ser uno de los compañeros más leales de la vida.

Su último adelanto lleva por título «Bottom of a Bottle» y suena así: