Desde Asia con Amor y Pop: Filipinas, Malasia y Japón

En las últimas semanas la palabra posiblemente más escuchada en todo el mundo ha sido aranceles. Estamos viviendo tiempos distópicos tan surrealistas que ni el más arriesgado episodio de Black Mirror lo podría prever. Se buscan socios comerciales en todas partes , mientras unos cierran sus puertas otros se afanan por abrir nuevas. El capitalismo tiene que continuar, El espectáculo tiene que continuar.

A nosotros afortunadamente no nos gravan con ningún porcentaje arancelario nuestras importaciones musicales que son muchas y muy buenas. Hacemos un intercambio cultural de lo más enriquecedor.

Este mes Desde Asia con Amor y Pop hace escala en Indonesia, Filipinas, Malasia y sobre todo en Japón donde conoceremos un poco el fundamental sello de indie pop, Clover Records.

Escucha Ep. 18: de Beachside Talks a Half-Broken Tapercorders

Suenan:

1. Beachside Talks «Pink Ice Cream»

2. Softsurf «Momentrail»

3. Washington Drama Club «Lucid Dreamer»

4. Chrysanthemum «Shalowed Memory»

5. Jennifer «Please»

6. Broken Chains » No Tears Will Fall»

7. Kactus «Far»

8. Flow «April»

9. The Hospitals » Horse»

10. Half-Broken Tapercorders «After the End of the Dream»

