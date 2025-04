Tunde Adebimpe comparte el vídeo de ‘Somebody New’

El líder de TV on the Radio Tunde Adebimpe también tendrá disco este mismo viernes, Thee Black Boltz que será editado a través de Sub Pop Records.

Thee Black Boltz no es un álbum de TV on the Radio. Pero en muchos sentidos, la emoción de hacer algo por su cuenta por primera vez encendió en él una chispa similar a la de sus inicios en TV on the Radio. El proceso de composición es el mismo, dice, pero con sus compañeros de TVOTR, Adebimpe sabe que no siempre tiene que completar sus ideas. «Llevo tanto tiempo trabajando en esto con este grupo de personas que puedo tener un simple esbozo de un concepto y sé que Jaleel o Kyp tendrán cinco ideas brillantes sobre cómo llevarlo, pero con Thee Black Boltz, no tenía ese andamiaje al que aferrarme. Fue aterrador y emocionante a la vez».

El título del álbum es la esencia. Es su respuesta a la gran inquietud de un mundo pospandémico que se precipita hacia un autoritarismo violento y al dolor personal que ha generado la pérdida en los últimos años, en concreto el repentino fallecimiento de su hermana menor mientras lo grababa.

El último adelanto que comparte (antes llegaron «Magnetic», «Drop» y «God Knows») es «Somebody New», un tema con sintetizadores, ideal para la pista de baile. El video, dirigido por el propio Adebimpe, es una cápsula del tiempo psicodélica de neón, brillo y lo que solo puede describirse como un glamour de marionetas desenfrenado, puro y desenfrenado. Como cuenta: «Estoy seguro de que me quedé dormido en un sofá con la tele encendida en algún momento de 1982 y tuve un sueño febril con esto mismo».

Escucha ‘Somebody New’ de Tunde Adebimpe

Foto Xaviera Simmons