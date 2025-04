Escucha un tema inédito de Fontaines D.C.

Fontaines D.C. lanzan una edición de lujo de Romance, uno de los discos del pasado 2024 que presentaron en nuestro país en noviembre de 2024 y volverán a visitar en su paso por la próxima edición de Primavera Sound.

ROMANCE (Deluxe Edition) agrega tres canciones al álbum original de 11 canciones. Además del reciente nuevo sencillo «It’s Amazing To Be Young«, también incluye la nueva canción producida por James Ford «Before You I Just Forget» que hoy conocemos.

Completando el trío hay una versión en vivo de «Starburster» que ve a la banda fusionando su canción más grande hasta la fecha con «In Heaven (Lady In The Radiator Song)» de David Lynch, que originalmente apareció en la banda sonora de la película Eraserhead de Lynch de 1977.

Hablando sobre esta «Before You I Just Forget», Conor Curley explica: «Before You I Just Forget es una canción que nació con la visión de un sonido realmente explosivo, algo que se movía y se transformaba, con nuevos detalles que se hacían evidentes cada vez que la escuchabas. Como si nunca pudieras bañarte en el mismo río dos veces, la canción se transforma y cambia, culminando con una increíble parte de cuerdas de Grian».

Escucha ‘Before You I Just Forget’ de Fontaines D.C.