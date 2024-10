Fallece Neil Smith, la niña que grabó con The Flaming Lips

Neil Smith, la gran promesa musical canadiense de tan solo 17 años, ha fallecido en un accidente automovilístico según ha reportado su familia, la banda y el sello Bella Union, que tenía previsto editar su primer disco en solitario en 2025.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bella Union (@bella_union)

«Nuestros corazones están tan rotos después de escuchar sobre la trágica muerte de Nell. Siempre será recordada por su dulzura, inteligencia y maravilloso talento. Es difícil de expresar con palabras, pero extendemos todo nuestro amor a su familia y amigos».

Conocimos a Neil en 2021 cuando publicó Where The Viaduct Looms, un álbum de versiones de Nick Cave cantadas ella cuando solo tenía 14 años y con la compañía de The Flaming Lips. Una fan que conoció a Wayne Coyne mientras asistía a un concierto de la banda con su familia en 2018. Smith se mantuvo en contacto cuando comenzó a aprender a tocar la guitarra y a escribir sus propias canciones. Tenía un viaje planeado para grabar con la banda en Oklahoma pero tuvo que cancelarse debido a COVID, con lo que Coyne sugirió que colaboraran de forma remota.

Descanse en paz

Escucha Where The Viaduct Looms de The Flaming Lips y Neil Smith