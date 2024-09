Franz Ferdinand anuncian disco y conciertos en España

Franz Ferdinand vuelven con nuevo trabajo, el primero desde Always Ascending (2018) y desde que lanzaran su primer recopilatorio en 2022, Hits To The Head y con tres conciertos en nuestro país para presentalo.

La banda escocesa publicará The Human Fear, que verá la luz el 10 de enero, un disco producido por Mark Ralph, con quien ya trabajaron en su álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action. Once nuevas canciones grabadas en los estudios AYR en Escocia, que reflexionan acerca de los miedos más profundos y cómo superarlos y aceptarlos.

Como comenta Alex Kapranos: “Hacer este disco fue una de las experiencias más positivas que he tenido. El miedo te recuerda que estás vivo. Creo que todos estamos de alguna manera enganchados a esa emoción que puede darnos. Cómo respondemos a ello muestra cómo somos los seres humanos. Así que aquí tienes un montón de canciones que buscan la emoción del ser humano a través de los miedos.”

Ya podemos escuchar el tema que abrirá el álbum.

Escucha ‘Audacious’ de Franz Ferdinand

Conciertos en España

Franz Ferdinand ofrecerán en 2025 tres conciertos en sala en nuestro país: el 15 de febrero en la Pelicano de A Coruña, el 17 de febrero en La Riviera de Madrid y el 18 de febrero en la Razzmatazz de Barcelona.

Entradas a la venta: el 20/09 a las 11h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Preventas:

Preventa Live Nation-S.SMusic : desde miércoles 18 de septiembre a las 10h. Límite de entradas: 2

Preventa Live Nation : desde jueves 19 de septiembre a las 10h. Límite de entradas: 6

Precios: A Coruña: 40€ (+gastos). Madrid + Barcelona: 45€ (+gastos).

Estas serán las canciones de ‘The Human Fear’ de Franz Ferdinand

1. Audacious

2. Everyday Dreamer

3. The Doctor

4. Hooked

5. Build It Up

6. Night Or Day

7. Tell Me I Should Stay

8. Cats

9. Black Eyelashes

10. Bar Lonely

11. The Birds