Franz Ferdinand versionan a The Smiths junto a Johnny Marr

Franz Ferdinand están de vuelta con nuevo disco, The Human Fear, que se publicará el próximo 10 de enero. Un álbum producido por Mark Ralph, con quien ya trabajaron en su álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action. Once nuevas canciones grabadas en los estudios AYR en Escocia, que reflexionan acerca de los miedos más profundos y cómo superarlos y aceptarlos.

Como comentábamos en nuestra reseña: «un disco en el que buscar reverdecer laureles, compuesto por piezas que a buen seguro conviven con sus más recordados hits sin ensombrecerlos, aunque quedan bastante lejos de lo que esperábamos de una banda llamada a tomar el testigo de Gang Of Four, Orange Juice, Buzzcocks o The Knack«.

Hace unos días se presentaban en Manchester formando parte de la serie de conciertos City Sessions de Amazon Music, que se transmitió en vivo a través de Prime Video y el canal de Twitch de Amazon Music.

Allí se les unió un invitado de lujo, el mismísimo Johnny Marr que les acompañó en su nueva canción «Build It Up», en su clásico «Do You Want To», y en una versión del single de The Smiths «Bigmouth Strikes Again».

Marr lo compartió en Instagram:

«Amor y lo mejor para mis amigos Franz Ferdinand por un gran momento y un gran show»

Y los de Alex Kapranos hicieron lo propio:

Compartiendo un extracto del tema de The Smiths «Please, please, please let me get what I want»

Te dejamos con un vídeo del momento: