Iván Ferreiro y Guadi Galego versionan a The Pogues en ‘Cuento de hadas en Madrid’

Iván Ferreiro y Guadi Galego han reinterpretado el icónico villancico «Fairytale of New York» de The Pogues (Recordando a Shane MacGowan en 10 canciones de The Pogues), transformándolo en «Cuento de hadas en Madrid». En esta versión, adaptada por Ferrán Pontón e Iván y Amaro Ferreiro, los protagonistas son dos gallegos que enfrentan dificultades similares a las de la pareja irlandesa de la canción original, pero ahora en las calles de la capital española. El proyecto reúne a una destacada banda de músicos, entre ellos Pablo López, Leiva, Rozalén, Mikel Erentxun, bajo la producción de Ricky Falkner y la mezcla de Santos Berrocal.

Para Iván fue uno de los días de grabación más divertidos y emocionantes “El día de grabación fue muy emocionante. Ver a todos impregnándose de la canción y disfrutando de tocar juntos en directo. Fue precioso ver como cada uno se iba adueñando de su lugar en el tema y lo interpretaba con tanta generosidad. Todos artistas de primer nivel. Ese fue su regalo. Yo, que en general odio la navidad, creo que ese regalo fue el verdadero espíritu de la Navidad.”

Shane MacGowan es uno de los artistas favoritos de Iván, “es nuestro pequeño homenaje un año después de su fallecimiento. Este tema me obsesionó desde que salió. Ese toque irlandés tiene mucho que ver con mis raíces gallegas y todo lo que he escuchado desde pequeño”.

Guadi, muy conectada desde siempre con este sonido, se sorprendió al conectar tanto con la temática. “Realmente es el antivillancico. Un villancico políticamente incorrecto. Dos personas que viven en los márgenes de la sociedad que, lejos de su lugar de origen, se buscan la vida para conseguir una nueva oportunidad y que se dan cuenta de que, a veces, esa nueva oportunidad sale mal”.

Escucha ‘Cuento de hadas en Madrid’ de Iván Ferreiro y Guadi Galego