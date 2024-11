Julia Holter nos regala una canción nueva

Julia Holter, que nos visita en pocos días, comparte su nueva canción «The Laugh Is in the Eyes», un tema que surgió de las maquetas del que ha sido su último trabajo, Something in the Room She Moves, cuyo título es una letra del single del álbum «Spinning»

El tema cuenta con la participación de muchos de los mismos músicos que grabaron el disco, como Elizabeth Goodfellow (percusión), Devra Hoff (bajo sin trastes), Chris Speed (clarinete) y Tashi Wada (sintetizador), el coproductor e ingeniero Kenny Gilmore y el ingeniero de masterización Heba Kadry.

«El tema comparte la devoción de ese álbum por la transformación y los sentidos corporales”, dice Holter. «Hay una inquietud en bucle, un 5 rítmico junto a un 4, un círculo y un cuadrado. Como en la canción ‘Spinning’, un sorprendente despertar aguarda en el estado de ‘noche’: del estancamiento a la anticipación de las flores, las flautas, el sentimiento».

Escucha ‘The Laugh Is in the Eyes’ de Julia Holter

Toma nota de la gira de Julia Holter

19 de noviembre – Teatro Principal, San Sebastián

20 de noviembre – Festival Mil·lenni, Madrid

21 de noviembre – Festival Mil·lenni, Barcelona

22 de noviembre – Ram Club, Valencia

Foto: Camille Blake