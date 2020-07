Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Se trata de recordar algunos de los temas que han pasado por Muzikalia en estos días, y aprovechar para presentarte alguna novedad de la que todavía no te hemos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana:

Chavales – Ernesto

Frank T – No me gusta sudar si voy con ropa de vestir

Micka Luna – Sleeping pills

Luis Eduardo Aute y Ángel Petisme – Las piedras hablan

Thurston Moore – Cantaloupe

Wye Oak – AEIOU

Future Islands – For sure

!!! (Chk Chk Chk) – Do the dial tone

The New Raemon – El árbol de la vida

Ana Béjar – Sahara star

The Rolling Stones – Criss Cross

Travis – Valentine

Sufjan Stevens – My Rajneesh

Xina Mora – Reina

Los Planetas – La nueva normalidad

? 17:07:20? pic.twitter.com/ZGHmAoNEtC — Los Planetas (@LosPlanetasGr) July 10, 2020

Massive Attack – Eutopia EP

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Plan Marmota – A cámara lenta

Hace algo más de un mes te presentábamos en esta misma sección, las canciones de la semana, el nuevo single de Plan Marmota, “Vox populi”. Una canción adelanto de su nuevo álbum ARTE y Maquinación. Hoy vuelven a esta PlayList con un nuevo anticipo de su próximo disco, un tema llamado “A cámara lenta” que sirve como contrapunto a su anterior sencillo. Si en aquel nos mostraban su faceta más oscura, con este nuevo avance los jienenses encuentran la luz con un sonido más dinámico y brillante.

Second – En la cuerda fuerte

Second han publicado esta semana una nueva canción titulada “En la cuerda fuerte”. Un tema con el que la banda murciana lanza un mensaje de positivismo, ensalzando la espontaneidad e invitando a romper con la monotonía. En sus propias palabras, “Algunas veces pensamos demasiado, y los días pasan todos iguales. Ser impulsivo, romper la monotonía, hacer algo atrevido, pasarlo bien un lunes… Teníamos ganas de volver con un mensaje positivo, después de todo lo que hemos vivido.” Second vuelven a los escenarios este verano con una gira en formato electro-acústico que han bautizado con el nombre del single, En la cuerda fuerte. En este tour que de momento ha confirmado paradas en Murcia el 11 de julio (entradas agotadas), Málaga (17 de julio), Sevilla (18 de julio), Torrelavega (6 de agosto), Burgos (7 de agosto) y Ponferrada (8 de agosto), Second dará un repaso por sus numerosos éxitos que cuentan con multitud de reproducciones en las plataformas digitales. Todas las entradas están a la venta en www.second.es.

Goose – Heaven

Goose, la banda belga considerada como la avanzadilla de la new rave music europea, lanzara? un EP de remixes de su u?ltimo hit, “Heaven”, publicado a finales del pasado mes de marzo. Será un disco con cuatro versiones de la canción: la del single, la de club, la instrumental y un remix a cargo del artista italiano Fedele, que habitualmente podemos encontrar en el sello Lone Romantic de Maceo Plex, y en Turbo, el de Tiga. Fedele encara el remix con su estilo y delicadeza habituales. Sintetizando casi completamente el ritmo, el talentoso productor se concentra en la voz, construyendo una maquinaria electro?nica disto?pica a su alrededor, creando una obra maestra de melancoli?a con espacios de energi?a angustiada. El pulso ri?tmico atrae al oyente de manera hipno?tica, marcando continuidad en la burbujeante li?nea a?cida del edit club y la versio?n instrumental, con un juego de sintetizadores que te llevan de viaje por territorios del misterio y la ciencia ficcio?n.

Breis – Tipos invisibles

Breis, de quien no hace mucho te presentábamos su último disco, On, vuelve con un nuevo tema llamado “Tipos invisibles”. En realidad no se trata de una canción nueva, puesto que su versión original pertenece a su disco de 2013, Invisibles. Sin embargo Breis la ha recuperado, la ha vuelto a grabar y ha hecho un vídeo con el que intenta llamar la atención sobre los “Tipos invisibles”, los músicos que no llaman la atención pero están ahí, con sus preocupaciones y dudas pero siempre con una sonrisa cada vez que componen una nueva canción o se encuentran en un concierto.