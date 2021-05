Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Dan Hammond & Gabriel Richardson – All I need

Gabriela Richardson regresa al pop mediterráneo de su hit mundial “Hundred Miles” de la mano del músico, productor y DJ Dan Hammond. Gabriela pone la voz a su nuevo tema, “All I need”, cuyo vídeo oficial está protagonizado por Elena Marín, actriz y bailarina de, entre otros, Rosalía en la gira de El Mal Querer.

The Malpractice – Get father on the phone

The Malpractice es el proyecto personal del cantante y guitarrista danés Johannes Gammelby, de bandas como Beta Satan o I Am Bones. Esta semana ha publicado el sencillo “Get father on the phone”, una canción atípica completamente perturbadora con un videoclip igualmente chocante obra de la estadounidense Lea Shore.

Eskorzo – 7 vientos

Hace unos días te comentábamos que Eskorzo se encuentran celebrando sus 25 años de carrera musical con A Fuego Suave, una revisión de sus canciones más conocidas. También te hablamos entonces de la inminente publicación de un tema inédito que finalmente vio la luz este viernes, “7 vientos”. Una canción que hace referencia el empuje de los siete miembros de la banda, a la fuerza necesaria para resistir y a la pasión que hay que poner en todo lo que uno hace en la vida. Todo ello a ritmo de cumbia fronteriza.

El Petit de Can Eril – Cauen les estrelles

El Petit de Cal Eril han publicado esta semana un nuevo sencillo con video clip, “Cauen les estrelles”. Se trata del primer adelanto del que será su nuevo álbum, cuya salida está prevista para el otoño. La canción fue grabada en Casafont por el propio grupo, la portada del sencillo es obra del ilustrador David de las Heras y el vídeo que acompaña al tema ha sido dirigido por Artur Tort y producido por Escafior Films.

Jose Domingo – Tu piel es la galaxia

Jose Domingo es un cantautor singular en cuya música se combinan elementos mediterráneos con rock psicodélico. En 2021 publicará su sexto disco de estudio, del que hace un tiempo presentó un primer adelanto titulado “Me estoy elevando”. Esta semana ha sido el turno del segundo sencillo, “Tu piel es la galaxia”, una canción exquisita y poética donde hace un paralelismo entre el cuerpo y el espacio exterior. El vídeo ha sido dirigido, editado y grabado por el propio Jose Domingo.

Joel Reyes – Hay partido

Hace un par de meses te anunciábamos un nuevo EP de Joel Reyes, El Blues del Perdedor, que verá la luz después del verano y que será el primero publicado como Joel Reyes & Los Desperfectos, su banda en directo en los últimos años. La noticia se completaba con el lanzamiento de un tema inédito, “20 años”, con el que recordaba sus dos décadas de músico en Madrid. Esta semana ha publicado un nuevo sencillo, “Hay partido”, una defensa de la resistencia y del rock como elección vital. El vídeo, rodado en blanco y negro, homenajea al cine mudo y sus clásicos. El sábado 5 de junio a las 21h Joel Reyes estará actuando en La Fídula Canalla (Madrid).