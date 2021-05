Estrenamos el nuevo sencillo de La Jetée, “Dos veces breves”

La Jetée es una banda alicantina formada por Elío, Ceci, Miguel, Alberto y Dani, todos ellos músicos con una larga experiencia en los escenarios. Toman su nombre de una película francesa de 1962, así que la J de su nombre no se pronuncia como jota. En sus inicios el grupo se acercaba tanto al noise y al shoegaze de los años 90, de grupos como Archers of Loaf, DinosaurJr o My Bloody Valentine, como al post-rock y la electrónica de 65 Days Of Static, Mogwai o Maybeshewill. De La Jetée te hablamos hace tres años en nuestra sección 7 Minutos al Día cuando acababan de publicar su primer EP, Accidentes y Tormentas (Autoeditado). Posteriormente en 2020 publicaron un mini-LP, también autoeditado, titulado Produce Monstruos. Dos trabajos con los que cosecharon premios en diferentes concursos musicales y buenas críticas por la prensa musical especializada.

Ahora La Jetée presentan un nuevo sencillo titulado “Dos veces breves”. Un nuevo tema de la banda alicantina con la que adelantan el que será su nuevo EP, producido por Guille Mostaza en Alamo Shock, que publicará Ruidera Records. “Dos veces breves” representa muy bien el sonido de la banda y que puedes escuchar a continuación, un día antes de su lanzamiento oficial, en exclusiva para Muzikalia.

La Jetée en redes sociales:

Facebook

Instagram

Twitter

La Jetée en Spotify