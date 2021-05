Estrenamos el nuevo sencillo de los valencianos Six To Fix

Six to Fix es una banda valenciana fundada en 2011 y formada por Alfonso Balaguer, Pau Dolz, Sergio Alonso y Adrián Carceller. Hasta la fecha han publicado dos álbumes en formato largo y dos EPs. En 2018 firmaron por Miramimusica, el sello de Mediaset, y desde entonces sus canciones aparecen habitualmente en programas de Telecinco, Cuatro o FDF. Además han participado en festivales como el Arenal Sound o el Festival de les Arts.

Tras grabar un sencillo con el productor Julian Emery (Nothing But Thieves), “When the night is over”, en 2020 obtuvieron varios premios internacionales en prestigiosos certámenes como la International Songwriting Competition o Unsigned Only, y llegaron a la final de los Hollywood Music in Media Awards.

En la actualidad Six To Fix se encuentran grabando su próximo EP, que saldrá a la luz en pocos meses. Como adelanto, hoy publican una versión “live acoustic” de su canción “Sometimes”. El tema que hoy estrenamos en Muzikalia es una versión acústica/electrónica grabada en directo, con la que quieren mostrar la evolución hacia nuevos sonidos que veremos en su próximo EP, que están grabando con el productor Bernardo Calvo (Carolina Durante, Juventud Juché, Virginia Maestro).

El vídeo les presenta actuando en un formato cercano. Un vídeo que, como te hemos comentado, se publica hoy mismo y que a continuación te presentamos en exclusiva en Muzikalia.

Six To Fix en redes sociales:

Instagram

Twitter