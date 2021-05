Nuevo adelanto para José González, ‘Visions’

José González tiene listo su nuevo disco, el primero en seis años, que llegará el próximo 17 de septiembre a las tiendas con el título de Local Valley.

Tras un primer adelanto, ‘ El Invento ‘, (su primera canción en español), llega “Visions”, un nuevo tema que viene acompañada de un vídeo dirigido por su colaborador de mucho tiempo Mikel Cee Karlsson. De una manera típicamente hermosa, el video hace un guiño al cambio climático, así como a nuestro impacto y nuestro lugar en esta tierra, sin dejar de ser brillante y edificante.

Hablando del video, José Gonzáler dice: “Mikel Cee Karlsson siempre está en sintonía con los pensamientos subyacentes de la letra. Me gusta cómo usó el ángulo desde arriba para mirar nuestro entorno, tanto natural como artificial como telón de fondo de la canción. que está dirigido a la humanidad en su conjunto . También me gusta el giro de una herramienta que cae del espacio como una visualización de que no siempre podemos saber lo que sucederá después “.

Disfruta de “Vision” de José González