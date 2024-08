Laura Marling tendrá nuevo disco en octubre

Laura Marling anuncia el álbum Patterns in Repeat, que se publicará el proximo 25 de octubre a través de Chrysalis/Partisan Records.

Un disco escrito, grabado y producido por Laura en el estudio de su casa en Londre después del nacimiento de su hija en 2023 y es una reflexión sobre los patrones en juego en la constelación. Las canciones se basan en un momento muy específico y revelador de su vida, profundizando en su análisis de las ideas y comportamientos que soportamos a través de la familia a lo largo de generaciones.

Coproducido por Dom Monks, con la ayuda adicional del maestro de cuerdas Rob Moose, refleja no solo la intimidad metafórica del contenido del disco, sino también una intimidad puramente circunstancial, con su hija.

Como cuenta: “A lo largo de nueve meses, me preparé felizmente para el hecho de que mi vida como compositor quedaría en suspenso mientras me adaptaba a la vida como madre. Qué feliz me sentí entonces al descubrir que durante los primeros meses de vida de un bebé, puedes hacerlo mecer en una hamaca y tocar la guitarra todo el día. Por primera vez en mi vida, pude mirar a los ojos de otro ser humano mientras escribía. Por supuesto, los nuevos padres sienten que han descubierto ese sentimiento, uno de los mejores que la vida tiene para ofrecer, el de mirar a los ojos de su hijo y sentir la enormidad del panorama en su conjunto, la enormidad de una vida precaria, celestial. , frágil y extraordinario, ocupando su lugar entre la constelación comparativamente banal de una familia. Esta constelación banal parece haber dominado la escritura de Patrones en repetición: el drama de la esfera doméstica, los frágiles hilos que unen a una familia, las buenas intenciones que guardamos para nuestra progenie y las muchas y variadas formas en que se pierden en el tiempo. . Tanta complejidad en lo banal, lo enjaulado, lo cotidiano».

Escucha ‘No One’s Gonna Love You Like I Can’ de Laura Marling

Foto Laura Marling: Tamsin Topolski