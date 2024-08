Pet Shop Boys edita ‘Feel’ con inéditos y remezclas

Pet Shop Boys publica «Feel», un nuevo sencillo del que ha sido su último y recomendable disco Nonetheless. Un EP que ya está disponible en formato digital de cinco pistas que incluye el radio edit del tema, una canción inédita; «Everybody will dance» y una versión demo en alemán de ‘The schlager hit parade’ de Nonetheless, cantada por Chris Lowe.

Entre otras pistas extra, Incluye el remix de Floorplan de «Loneliness» y un remix de Superchumbo de «Everybody Will dance». El viernes se lanzará en CD a través en la tienda oficial del grupo.

También se ha publicado el vídeo dirigido por el aclamado artista británico, Corbin Shaw y su colaborador Rawtape.

Escucha el EP completo

Estas son las canciones del EP ‘Feel’ de Pet Shop Boys

1. Feel (radio edit)

2. Everybody will dance

3. Schlager-Hitparade (Demo en alemán)

4. Loneliness (Floorplan remix)

5. Everybody Will dance (Superchumbo remix)