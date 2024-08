Laurie Anderson cuenta con ANOHNI en ‘India And On Down To Australia’

Laurie Anderson continúa en plena actividad y a finales de mes lanzará su disco Amelia a través de Nonesuch.

La célebre compositora y última pareja de Lou Reed, rendirá tributo al último vuelo de Amelia Earhart, conocida como una de las mujeres pioneras de la aviación y que 937 fue declarada como desaparecida tras un vuelo por el océano Pacífico en compañía de Fred Noonan.

El disco cuenta con el respaldo de Filharmonie Brno y cuenta con invitados como ANOHNI, Marc Ribot , Martha Mook o Nadia Sirota.

Ya podemos escuchar «India And On Down To Australia», canción donde participa ANOHNI.