James Hunter regresa a nuestro país para presentar las canciones de su nuevo álbum, With Love, The James Hunter Six. Una serie de baladas románticas escritas desde el corazón. Al igual que los arrancados pétalos para los famosos ‘me quieres – no me quieres’, estas doce melodías han sido seleccionadas con cariño e intención por el staff del sello, con el propósito de compilar algunos de los tesoros pasados por alto en el amplio catálogo.

Durante los últimos 30 años, James Hunter ha actuado en las calles de Londres, ha colaborado como vocalista y guitarrista con Van Morrison, ha tocado en grandes clubes y teatros de todo el mundo, ha escrito partituras de canciones y ha grabado uno de los álbumes más honestos de soul de las últimas dos décadas. En 2006, Hunter fue nominado con el Grammy al Mejor Álbum Tradicional de Blues por People Gonna Talk y el American Music Award a Artista Emergente.

Ahora vuelve a visitarnos, tras su paso por nuestro país el pasado 2018, con una gira con cuatro paradas el próximo mes de mayo.

Fechas James Hunter en España

24 mayo – Valencia – Loco Club

25 mayo – Madrid – El Sol

27 mayo – Vitoria – Helldorado

28 mayo – Ourense – Teatro Principal

Venta de entradas en este enlace.