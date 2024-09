Libro: Rosalía de la A a la Z de Marta Salicrú (Libros Cúpula)

El fenómeno cultural Rosalía ha ido creciendo de forma exponencial desde que saliera su disco Motomami en 2022. Todo lo que hace la artista barcelonesa es viralizado al instante; las redes sociales ya son una parte esencial de cualquier estrella del pop que precie (como una suerte de realidad protésica), y “la” Rosalía no es ajena a este engranaje de monitorización de su vida (o las partes que ella decide que sean públicas) en las que se abre una brecha de comunicación entre el fan y la artista: este diálogo con el fandom se crea con un propósito no jerárquico, aunque esto sea otra estrategia de marketing, que facilita un acercamiento más “real” en un mundo en donde es fácil caer en el solipsismo más hermético.

Rosalía no solo es una estrella del pop, sino también es una artista que ha sabido gestionar los tiempos de su carrera. Ella es ante todo una mujer perfeccionista que le encanta controlar los procesos de grabación, y asimismo es una mente inquieta, algo que le permite hacer suyas las influencias de otros artistas, y de paso reverenciarlas como otra fan cualquiera.

Marta Salicrú es periodista musical y ha tenido la oportunidad de entrevistar a la compositora en diferentes ocasiones. En este su último libro Rosalía de la A a la Z (Libros Cúpula, 2024) recoge el testigo de la canción número catorce de Motomami (“Abcdefg”) en donde la de San Esteve Sasroviras inventariaba una serie de conceptos que forman parte de su peculiar forma de entender la música, el feminismo, y la industria de la música en general. Estamos pues ante una enciclopedia sobre la cosmología de una artista y un personaje único (incluyendo las letras K y L que no estaban en ese interludio hablado).

Un libro editado con esmero (tapa dura, diferentes tipologías de letra, una completa bibliografía) que permite al neófito – no creo que aporte mucha cosa más que no se haya ya escrito sobre ella hasta ahora – acercarse a esta figural capital del pop no solo hispano sino internacional. Así que repasando esta Enciclopedia nos encontramos con los cimientos sobre los cuales descansan una trayectoria meteórica hacia el estrellato, pasando por declaraciones de la propia Rosalía que en el pasado ha dado a Salicrú y a otros medios. Palabras clave como “Reguetón”, “Uñas”, “Mandamientos”, “Coqueta”, “Keep Working” entre muchas otras, son desgranadas por la autora de una forma desenfadada y alejada de retóricas academicistas.

Mientras esperamos un ensayo que cartografíe uno de los hitos de la música pop hecha en este país desde una vertiente más sociológica y política, este es un entretenido artefacto para los que quieran familiarizarse con la autora de “Despechá”. Y trá trá.

Puedes comprar el libro: Rosalía de la A a la Z de Marta Salicrú (Libros Cúpula) en la web de su editorial.