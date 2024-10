Libro: Un Diablillo En América: Homenaje A La Identidad Escénica Negra (Liburuak)

El poeta y crítico musical Hanif Abdurraqib (entre otros medios colabora para Pitchfork, The New Yorker o The Fader) ha querido rendir tributo a la cultura afroamericana desde la óptica de su representación performativa a lo largo de la historia. El baile como agente disruptivo. En las citas elegidas para encabezar este ensayo hay dos muy significativas: una de Sun Ra y otra de la escritora Toni Morrison que dice “Piensa en nuestras vidas y cuéntanos tu mundo secreto. Crea una historia”. Es elocuente esta cita de la fallecida Premio Nobel de Literatura porque en Un Diablillo En América: Homenaje A La Identidad Escénica Negra (Liburuak, 2024) – con excelente traducción de Tito Pintado – hilvana un relato mestizo en donde se entrecruzan la literatura del yo (fragmentos de las experiencias del autor), el retrato hagiográfico de artistas negros representativos, y de todo ello extrae petróleo en forma de un nítido retrato de la agencia política del cuerpo negro en el mundo de las artes.

Dividido en cinco Movimientos (como si de unas clases de baile o una partitura se tratara), el autor teje unas historias que muchas de ellas parten de la precariedad vital para después engrandecer el legado de unos artistas Negros – en el original Abdurraqib subraya con la mayúscula la necesidad de que este legado afroamericano sea ennoblecido en su justa medida – que han dejado en la cultura norteamericana. Huelga decir que esa herencia es fascinante, y en la mayoría de las veces relegada a los pies de página de los libros de Historia.

Entre las vivencias en primera persona del propio autor que, a su vez, va apelando al lector en alguna que otra ocasión (una voz interior que recurre a enfatizar sus posibles contradicciones), desfilan personajes como Don Cornelius, presentador del famoso programa de baile Soul Train y que era un referente del dandismo. De los bailes de ese escaparate para jóvenes promesas, se pasa a rendir homenaje a Aretha Franklin en un bello retrato de la reina del soul, y de cómo el funeral tras su deceso comandado por su padre el reverendo Clarence LaVaughn Franklin supuso una conmoción para sus fans que abarrotaron durante días la iglesia Baptista de New Behtel en Tennessee. Escribe Hanif Abdurraqib al respecto que “Aquí no hay truco o engaño que valga. Es una forma de mantener la tradición afroamericana de proteger y ampliar sus narrativas […]”.

Porque justamente uno de los ejes que sirve para dar aún más veracidad a lo narrado es que se hace desde la visión de un joven Negro; una mirada que no está mediada por el sesgo de la Historia de los EE. UU contada por blancos. Sí, nos podía parecer muy extravagante Michael Jackson, pero el autor narra de qué forma impactó esa noticia entre su gente en Columbus (curioso nombre si hablamos de colonización y crueldad), y de cómo se fue a un pub a bailar el moonwalker con sus colegas.

También hay sitio para la gran Josephine Baker, la famosa bailarina que tuvo que emigrar a París tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en donde colaboró con la Resistencia francesa – incluso, de dice, llegó a ser espía – ayudando a la gente necesitada. Los cuidados entre la gente Negra es algo que se hace especial alusión a lo largo del libro, porque cuando tus antepasados tuvieron que sobrevivir a la explotación continuada, es una forma de cauterizar unas heridas en colectividad, y de paso, restituir la memoria de tus muertos. Beyoncé también es agasajada por actuar de telonera de los insignificantes Coldplay en la Super Bowl, en donde su cuerpo de infarto bailó al ritmo de “Formation” embutida en un traje que homenajeaba a las Black Panthers, o se destierra del olvido la memoria de Bill Bailey “El primer Negro que se movió sobre una superficie imaginaria llena de cráteres […]” anticipándose a las performances del autor de Bad.

El baile como seña de identidad afroamericana; el baile como resorte que activa la movilización política y/o festiva; el baile para reencarnar a todas las vidas cercenadas por el colonialismo opresor; el baile como el arte de la fuga, de ese huir de la estigmatización. Un libro mayúsculo.

Puedes comprar el libro Un Diablillo En América: Homenaje A La Identidad Escénica Negra (Liburuak) de Hanif Abdurraqib en la web de su editorial.