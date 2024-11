Lo nuevo de Morgan ya a la venta en su web

Morgan han vuelto con el sucesor de The River and The Stone, y de ese estupendo directo que certificó su puesta de largo en una extensa y recordada gira recogida en Morgan & The Golden Family – Live at WiZink Center, un evento que cubrimos en Muzikalia.

Ahora llega Hotel Morgan, un disco grabado en Ocean Sound, Noruega, producidas por Martín García Duque. Mezclado y marsterizado por Eddie Al-Shakarchi, en UK. Definido por la banda como el resultado de un viaje en muchos sentidos. Es el lugar donde conviven las nuevas canciones..

El disco ya está a la venta en formato digital y en preventa física, con entrega el 31 de enero. Aquellos que adquieran la versión física en preventa tendrán acceso a la descarga digital a través de su web.

Ya puedes escuchar su canción «Intro Delta». Como comentan «nació ya con toda la intención de ser una introducción, de ser la encargada de poner la chincheta en el nuevo mapa. Es la que abre el Hotel pero también la que cierra el capítulo anterior y por eso creemos que es una buena manera de empezar el siguiente viaje aquí, donde acaba el río y empieza el mar».