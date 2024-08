Magic Fig – Magic Fig (Silver Current)

Como bien dice el analista cultural Grafton Tanner en su libro Foreverism (traducido al catalán como Presentisme por Tigre de Paper) estamos instalados en una época en donde lo que importa es que los productos culturales tengan una continuidad que se alarguen ad nauseam en el tiempo. Él pone diversos ejemplos como la saga Star Wars, que se ha convertido en un producto cultural franquiciado que, a diferencia de otras obras sí que tienen un final, ésta pervive en el tiempo para que el aficionado siempre consuma sus subtramas plagado de personajes nuevos, aunque se sabotee la esencia de la película primigenia. El principal objetivo del capitalismo tardío consiste en crear necesidades de consumo quedando atrapados en un sempiterno “ahora”, que anula cualquier atisbo de nostalgia. Tanner se pregunta qué sentido tiene perpetuar este statu quo, por qué no dejamos que se las cosas tengan un final, y de esta manera permitir que la disidencia pueda tener un lugar en la cultura.

Pues bien, este libro me ha hecho reflexionar sobre los artistas que se circunscriben a revivir un pasado que, lejos de enterrarlo o aunque sea r(e)inverlarlo, únicamente se perfilan como eternos revisionistas de un legado que, quizá, debería estar más que enterrado. En el caso del grupo californiano Magic Fig nos encontramos con la exhumación, de nuevo, del legado de los pentagramas soleados de la época jipi de los sesenta, con dosis de pop barroco y elementos que encajan en el sonido de Canterbury.

No estamos ante un producto de masas, huelga decirlo, pero está claro que los ejes argumentales de este grupo se repiten con frecuencia en el pop actual, y quien esto escribe no sabe si es por falta de estímulos nuevos, falta de inspiración, o simple desidia. El caso es que este debut es sumamente adictivo (suelen serlo todos los discos que no altera nuestra zona de confort) aunque se vean las costuras por todos los lados, así que sigamos viviendo este pasado eterno en el presente y disfrutando de discos como este.

Los seis temas que componen el tema son un primor en su manipulación del tiempo, transportándonos a unos referentes en los que sentirse a buen resguardo. La voz de Inna Showalter parece surgida de algún tesoro discográfico perdido en los anales de la historia del pop, y luce su surrurrante voz en la preciosa “Goodbye Suzy” que tanto recuerdan a Love como a la psicodelia pastoral sesentera. “PS1” se deja mecer por una guitarra jangle y unos teclados evocadores para construir una pieza de orfebrería pop con ecos a Broadcast, pero también no desentonaría en un recopilatorio junto a The Three O’Clock o Cleaners From Venus. Los ecos a The Left Banke despuntan en “Laberynth” aunque los paisajes de guitarra y batería la hagan derivarse hace el prog rock, de igual manera que hacen en la estupenda “Obliteration” (arranca como una canción de folkie para irse enredando en los dictados del sonido Canterbury). “Distant Dream” es baroque pop de muchos quilates, y finaliza el disco con “Departure”, una tonada de mimbres folk digna de Margo Guryan.

