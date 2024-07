Más datos sobre lo nuevo de The Smashing Pumpkins

Como te venimos contando The Smashing Pumpkins han anunciado un nuevo disco por sorpresa, Aghori Mhori Mei, que llegará en apenas un par de semanas, el próximo 2 de agosto en streaming y más adelante, aún sin fecha prevista, en versión física.

Como comenta Billy Corgan del sucesor de ATUM : «Llevamos jugando a este juego del rock and roll durante 36 años y tuvimos que doblar muchas rodillas. A veces, cuál es la primera canción y cuál es la primera declaración, y dejar que otras personas nos juzguen por un momento en el tiempo. Sentí que la forma correcta de afrontar este disco fue como un cuerpo de trabajo intacto: 10 canciones, unos 45 minutos, y luego dejar que los fans decidan si lo que hemos hecho es lo que nos propusimos conseguir. Si volvemos a ponernos en esa posición original, si pudimos volver a casa otra vez con este disco.

El 2 de agosto de 2024 estará ahí para que todos lo podáis escuchar. Vamos a lanzarlo digitalmente, por supuesto vamos a ponerlo a la venta y eso viene después, ahora solo queremos sacar el disco. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho, pero queremos que la gente escuche el disco como un solo cuerpo de trabajo y puedan decidir el valor de lo que hemos hecho».

Como afirma el propio Billy Corgan en un comunicado se trata: «No tanto como mirar hacia atrás con sentimentalismo sino como medio para avanzar; para ver si en el equilibrio entre el éxito y el fracaso, nuestras formas de hacer música alrededor de 1990-1996, todavía inspirarían algo revelador».

Hoy conocemos la lista de canciones que incluirá lo nuevo de The Smashing Pumpkins:

1. «Edin»

2. «Pentagrams»

3. «Sighommi»

4. «Pentecost»

5. «War Dreams Of Itself»

6. «Who Goes There»

7. «999»

8. «Goeth The Fall»

9. «Sicarus»

10. «Murnau»

Y su portada:

Te dejamos con su tráiler: