Mogwai – The Bad Fire (Rock Action)

Si eres de quienes se quedaron en los Mogwai de Mr Beast (2006) -por marcar una línea divisoria entre sus diferentes etapas-, es posible que no termines de conectar con el nuevo rumbo de la banda escocesa, menos fiero, más expansivo y cinematográfico que antaño.

Su undécima entrega, The Bad Fire, llega coincidiendo con el 30 aniversario del grupo y hace alusión a un término vernáculo escocés para referirse al infierno; una forma de definir las difíciles circunstancias que vivió la banda poco después de entregar su anterior disco, el inesperadamente exitoso As The Love Continues (2021), recordemos nº1 en Gran Bretaña. El multiinstrumentista Barry Burns atravesó unos duros momentos por salud de su hija (ya felizmente en vías de recuperación) y Stuart Braithwaite se sumió en un oscuro periodo por una serie problemas personales. Todo ello se filtra en estas nuevas canciones, en las que muestran un equilibro entre sus raíces experimentales y su nueva inclinación melódica y sintética.

Un trabajo que brotó rápidamente, como en sus primeras épocas, y que estilísticamente continúa un camino similar al anterior, recuperando como decimos parte de la esencia con la que se dieron a conocer y ahondando en esas envolventes transiciones. Todo arranca con los arpegios de sintetizador muy cercanos a las composiciones de John Carpenter del inicio de «God Gets You Back» que muta en una suerte de kraut con un fraseo del propio Burns escrito por su hija. Esta da pie a una «Hi Chaos» que muestra su faceta más melódica, con explosiones controladas y serpenteantes desarrollos.

Y es que si algo tienen los discos de Mogwai, es esa rica paleta sonora que siempre asoma y que aquí nos trae de vuelta los efectos de vocoder de las épocas de Rock Action con una sofisticada y elegante «Fanzine Made of Flesh» y nos remite a sus bandas sonoras en «Pale Vegan Hip Pain», una bella y fría pieza construida sobre un sutil punteo de guitarra al que van sumándosele capas de sonido. Aunque si hablamos de capas, ahí tenemos la sobrecogedora «18 Volcanoes», flotante ejercicio de shoegaze con el influjo de My Bloody Valentine sobrevolando.

Otros momentos interesantes de The Bad Fire asoman en «If You Find This World Bad, You Should See Some of the Others», que nos atrapa en un reconocible crescendo, o en una juguetona «Hammer Room» en la que hay psicodelia, ritmos pegadizos y trotantes. «Lion Rumpus» muestra el estilo expansivo de Mogwai en todo su esplendor, mezclando ruido y progresión alternan poderosas guitarras y voces robóticas, mientras que «Fact Boy» cierra entre la indie-trónica y el country, con un curioso toque de optimismo y esperanza antes difícil de encontrar en su música.

Una más que notable entrega.

Escucha Mogwai – The Bad Fire