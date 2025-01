Father John Misty comparte actuación en Seattle

Father John Misty cerraba el año con el genial Mahashmashana, un trabajo que no solo recoge los temas recurrentes que se han replicado en estos años, sino que los aborda desde nuevas perspectivas. Es lo de siempre, pero mejor, porque sus influencias más obvias también continúan ahí, aunque también brotan desde nuevos enfoques.

El pasado 20 de septiembre se presentaba en el Climate Pledge Arena en Seattle, durante el Deeper Well World Tour, haciendo un pequeño repaso por sus grandes éxitos. Hace unas horas ha compartido la actuación entera.

Estas fueron las canciones interpretadas:

Strange Encounter

Mr Tillman

Nancy From Now On

Goodbye Mr. Blue

Josh Tillman and the Accidental Dose

I’m Writing a Novel

Hollywood Forever Cemetery Sings

Real Love Baby

I Love You, Honeybear

Disfruta el concierto de Father John Misty en Seattle