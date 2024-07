Morrissey elige sus 40 mejores letras en solitario y con The Smiths

Morrissey recupera su habitual afición de realizar listas para ordenar algunos de sus hitos. Si en 2021 compartía un listado en el que repasaba todos los lanzamientos de su carrera, hasta 30, incluyendo directos y recopilaciones, que ordenaba del mejor al peor, ahora nos regala a través de su página web oficial un listado con las canciones con las que se siente más realizado líricamente.

En un artículo llamado Lyric Pride, recoge 40 composiciones de todas sus etapas, desde The Smiths hasta la reciente canción «Rebels without applause» que formará parte de uno de sus próximos lanzamientos, el largamente comentado Bonfire Of The Teenagers.

Si hace tres años decía que su mejor obra publicada en casi cuatro décadas de carrera es World Peace Is None Of Your Business, ahora comenta que la mejor letra que ha escrito es la de «Irish Blood, English Heart». Como comentábamos en el reciente especial sobre los 20 años de You Are The Quarry: «Una canción escrita junto a su fiel Alain Whyte, que llevaba tiempo esperando ver la luz. De hecho, la pieza había sido previamente grabada por el guitarrista en su etapa en Johnny Panic And The Bible Of Dreams, con quienes la editó en 1998 como «Not Bitter But Bored» en otros parámetros, pero compartiendo parte de su estructura y su música. Morrissey la adoptó y la presentó por primera vez en directo en 2002, pariendo una canción política con menciones a Oliver Cromwell y sus intentos por poner fin a la sucesión real».

El segundo y tercer lugar son para dos grandes canciones de The Smiths y el cuarto para una pieza poco memorable de su disco World Peace Is None Of Your Business.

Canciones con las que Morrissey se siente más realizado líricamente:

1. IRISH BLOOD, ENGLISH HEART

2. HOW SOON IS NOW?

3. LAST NIGHT I DREAMT THAT SOMEBODY LOVED ME

4. SMILER WITH KNIFE

5. SEASICK, YET STILL DOCKED

6. TROUBLE LOVES ME

7. PLEASE PLEASE PLEASE LET ME GET WHAT I WANT

8. PAINT A VULGAR PICTURE

9. ONCE I SAW THE RIVER CLEAN

10 REBELS WITHOUT APPLAUSE

11 GIRLFRIEND IN A COMA

12 HOLD ON TO YOUR FRIENDS

13 FIRST OF THE GANG TO DIE

14 WE‘LL LET YOU KNOW

15 WHY DON‘T YOU FIND OUT FOR YOURSELF

16 A RUSH AND A PUSH AND THE LAND IS OURS

17 ASLEEP

18 READER MEET AUTHOR

19 I WISH YOU LONELY

20 LIFE IS A PIGSTY

21 HOME IS A QUESTION MARK

22 YES, I AM BLIND

23 I WILL SEE YOU IN FAR–OFF PLACES

24 EVERYDAY IS LIKE SUNDAY

25 THAT‘S HOW PEOPLE GROW UP

26 THE HEADMASTER RITUAL

27 THE GIRL FROM TEL–AVIV WHO WOULDN‘T KNEEL

28 THE FATHER WHO MUST BE KILLED

29 JACKY‘S ONLY HAPPY WHEN SHE‘S UP ON THE STAGE

30 BECAUSE OF MY POOR EDUCATION

31 I’M NOT A MAN

32 LET ME KISS YOU

33 SPENT THE DAY IN BED

34 I’M THROWING MY ARMS AROUND PARIS

35 THE NEVER–PLAYED SYMPHONIES

36 MY LIFE IS A SUCCESSION OF PEOPLE SAYING GOODBYE

37 ISTANBUL

38 SPEEDWAY

39 GANGLORD

40 SCANDINAVIA

Escucha las 40 canciones elegidas por Morrissey

Canciones de la lista que no están en los servicios de streaming