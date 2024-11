Nacho Vegas comparte el tema principal de la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen

Nacho Vegas vuelve a la actualidad compartiendo dos nuevas canciones, la instrumental «La noche es vieja» y «Los años nuevos», pieza que da título a la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen (As Bestas, Antidisturbios), que ha escrito junto a Sara Cano y Paula Fabra y está protagonizada por Francesco Carril e Iria del Río. Además de la BSO, otros temas de la discografía de Nacho tienen gran protagonismo en la playlist de la serie

Un tema que da continuidad a su último trabajo hasta la fecha, Mundos Inmóviles Derrumbándose (Oso Polita, 2022) y a su posterior EP De púas y cuchillas, que incluía «Abnegación», «Añada de Lea», «Opulencia y Amén» y «Crimen y condena», además de una nueva versión de «El Ángel Simón», que ya había venido tocando en otras coordenadas en su gira de presentación.

En palabras de Sorogoyen, «Nacho, su música y sus letras, nos han acompañado a lo largo del tiempo y en muy distintas situaciones. Además de un gran músico, siempre le tuvimos como un gran narrador, capaz de adentrarse con su música en lo más esencial del ser humano. Cuando le propusimos trabajar juntos no podíamos imaginar la precisión emocional con la que diseccionaría el viaje de Ana y Óscar. Nos sentimos infinitamente afortunados de su música, de haber juntado nuestros caminos».

Así describe Vegas su primera experiencia como compositor de una BSO: «Una de las virtudes de ‘Los años nuevos’ es que invita al espectador a adentrarse en la historia y adoptar un papel activo desde el que puede ir reconstruyendo aquello que no se cuenta de manera explícita: lo que ha ocurrido en las vidas de los personajes de Ana y Óscar a lo largo de cada año entero que media entre capítulo y capítulo. Para mí esto fue fundamental a la hora de escribir la canción. Se trataba de un encargo, sí, pero de un cineasta como Rodrigo Sorogoyen, al que admiro tanto y que conoce bien mi música. Y los límites eran amplísimos: me permitieron bucear en las entrañas de una relación sexoafectiva que se desarrolla a lo largo de una década en la que los personajes aprenden a lidiar con el amor, el miedo y las bofetadas de realidad que les da la vida, y nada de ello me resultaba ajeno. Solo espero que hayamos conseguido expresar con la canción siquiera una milésima parte de lo que el equipo de ‘Los años nuevos’ ha conseguido expresar con el lenguaje del cine».

Escucha ‘Los años nuevos’ y ‘La noche es vieja’ de Nacho Vegas