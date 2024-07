Pixies anuncian disco nuevo para octubre

Pixies compartían un par de canciones hace pocas semanas, en las que participa la nueva bajista de la banda, Emma Richardson ex Band of Skulls, que ha sustituido a Paz Lenchantin después de 10 años en la formación.

Tras «You’re So Impatient» y su cara B, una versión de «Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)» de Jay Livingston y Ray Evans llega la pausada «Chicken», un nuevo adelanto que llega acompañado para el que será su nuevo disco, The Night the Zombies Came, a la venta el próximo 25 de octubre (resérvalo aquí).

De momento no tenemos muchos detalles del que será el sucesor del más que digno Doggerel (2022), tan solo unas enigmáticas palabras de Black Francis: “Fragmentos que se relacionan y yuxtaponen con otros fragmentos de otras canciones. Y en una colección de canciones de lo que se llama LP, terminas haciendo una especie de película”.

Recordemos que su nueva gira europea ha pasado ayer 24 de julio por la sala Razzmatazz de Barcelona y el 28 de julio por el festival Noches del Botánico en Madrid, aparte de por su anunciada fecha en el Low.

Escucha ‘Chicken’ de Pixies

Estas serán las canciones de ‘The Night the Zombies Came’ de Pixies

1. Primrose

2. You’re So Impatient

3. Jane (The Night the Zombies Came)

4. Chicken

5. Hypnotised

6. Johnny Good Man

7. Motoroller

8. I Hear You Mary

9. Oyster Beds

10 .Mercy Me

11. Ernest Evans

12. Kings of the Prairie

13. The Vegas Suite

Y esta será su portada