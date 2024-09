Preciosismo pop en el primer LP de Pantomime Horses

Pantomime Horses es un grupo nuevo, pero hay trampa: hace ya unas décadas fueron Candystash, una banda a la que llamaron «la respuesta de Portsmouth a The La’s«. Con esa descripción os podéis hacer una idea de a qué suenan, y si no es así os recordamos lo que escribimos sobre ellos hace unos meses. Ahora se llaman Pantomime Horses y funcionan entre Inglaterra y Barcelona, pero lo que no ha cambiado demasiado es su estilo: un guiño a los 80 que no sonaban a 80, algo de psicodelia y exquisitas referencias al pop más clásico de todas las épocas.

Este debut bajo su nuevo nombre empieza a tomar forma durante la pandemia, hace ya cuatro años. Poco antes Rob, Tony y Nigel, antiguos compañeros de banda, empezaron a intercambiar correos electrónicos en los que, poco a poco, pasaron de hablar de temas personales a hacerlo de música, de desarrollar nuevas ideas, de los nuevos recursos disponibles y cómo sacarles el mayor provecho. Del trabajo realizado en estos cuatro años surge Forever Polyester.

En Forever Polyester hay un poco de todo, desde los guiños a los 90 que caminaban entre lo comercial y lo alternativo («YLF») al jangle pop de «Lily Molita» o «Paris Garden», pasando por el pop eufórico de «Plastic glasses» y la electrónica envolvente de «The figure skater» o «Two ice cream cones». «Dressed like Elvis» es otra maravilla pop que explica por qué en su momento jugaban (o deberían haber jugado) en la liga de grupos como The La’s o los mismísimos Teenage Fanclub. La voz de Rob Silber le da al conjunto cierto tono melancólico, incluso en los momentos más impetuosos, aunque no se puede dejar pasar el gran trabajo de Nigel Kirby a la batería y las líneas de bajo de Tony Laming, con confesadas influencias de Paul McCartney.

Todo no es brillantez y euforia, en todo caso. Ahí tenemos el cierre con «Kryptonite», la canción más larga del disco, donde se juega más a crear un ambiente, un desarrollo entre el pop ambiental y vanguardista de los últimos Talk Talk y la cinematográfica belleza de Portishead. También funcionan bien en distancias más cortas, como lo demuestra el folk entre enigmático y chispeante de «Cellophane».

Un buen disco que esperamos que sea el preludio de una nueva carrera para los renacidos, reubicados y renombrados Pantomime Horses. Os invitamos a escucharlo a continuación.

(Foto: Nigel Kirby)