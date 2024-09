L’ Entourloop (Sala But) Madrid 20/09/24

Pocos grupos en Europa manejan con tanta maestría y respeto las cadencias jamaicanas como L’Entourloop. Su propuesta no solo destaca por su fidelidad al reggae, dub o dancehall, sino por la elegancia con la que los fusionan en un contexto moderno. De hecho, si alguien quiere adentrarse en este fascinante universo musical o disfrutarlo en directo, pocos colectivos lo representan con tanta frescura y precisión. Sus conciertos, más allá de la energía arrolladora y el ambiente festivo que generan, son un viaje por una forma de hacer música que trasciende fronteras y épocas. L’Entourloop no solo ofrece un espectáculo visual y musicalmente atractivo, sino una lección de cómo trabajar e investigar el sonido de manera ecléctica y transfronteriza, explorando la rica herencia jamaicana mientras lo reinventan con una estética contemporánea.

Para ilustrar estas palabras, basta con transportarnos a un instante concreto de su concierto en la Sala But, el pasado viernes 20 de septiembre. Todos los miembros del colectivo ya estaban en el escenario, y temas icónicos como “Want It Back” habían encendido la sala. Apenas llevábamos cinco canciones, y el sudor y la euforia ya inundaban un espacio que había colgado el cartel de «sold out» semanas antes. La energía flotaba en el aire. Y aunque muchos prefieren los conciertos al aire libre, con ese ambiente despreocupado de festival veraniego, aquí se respira otra cosa: la esencia de un garito, esa cercanía que te obliga a estar codo a codo con desconocidos, mientras el sonido retumba por cada esquina.

En ese momento, las vibraciones de una base de drum & bass empezaron a dominar la sala. De repente, sin previo aviso, un sample de la voz de Jeannette irrumpió con fuerza. Como un resorte, todos los presentes corearon al unísono: “Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás…». La conexión entre el grupo y el público era total. Llevar «Porque te vas» sobre esa base acelerada no es tarea fácil, pero L’Entourloop lo hizo parecer natural. Cuando parecía que la energía no podía ir más allá, la voz de Jeannette se desvaneció para dar paso, sin previo aviso, a la del rapero KRS-One, transformando el tema en “Sound of da Police”. La euforia en la sala fue instantánea. Ese momento, aunque es uno entre tantos, dejó claro por qué L’Entourloop domina como nadie la alquimia musical: su capacidad de pasar de un clásico melódico español a un himno del rap americano sin romper el hechizo jamaicano es una muestra de su genialidad. Y, sobre todo, un dominio absoluto del oficio.

Un saber hacer que nace de la dedicación absoluta de los “ancianos” Sir Johnny y King James, bajo la influencia de los Sound systems. Décadas en el arte del scratch y el sampleo que, pese a haber ofrecido casi un centenar de conciertos solo en la gira de su último disco (La clarté dans la confusion, 2022), mantienen ese ragga dub callejero tan auténtico. Más allá del sonido y la remezcla de éxitos de ayer y de hoy, una de las grandes virtudes de ambos diggers es su capacidad de rodearse de artistas de primer nivel. Todos sus discos son una reunión de grandes amigos, desde Chickens in your Town (2015) hasta Le Savoir Faire (2017). Colaboraciones como la de Skarra Mucci en el mítico “Dreader Than Dread” o Capleton en “Burn Dem Down” marcaron momentos especiales en la noche madrileña. Incluso dentro de nuestras fronteras, han trabajado con músicos como Iseo & DodoSound en el remix de “My Art on the Market” o con Las Ninyas del Corro en “Way to Be Happy”. Lamentablemente, debido a la duración del setlist, de unos noventa minutos, estas dos canciones no sonaron esa noche en la Sala But.

Aun así, si hablamos de colaboradores, el mayor acierto de estos veteranos ha sido contar en esta gira con sus habituales compañeros de batallas: el talentoso trompetista N’Zeng, que aporta el toque orgánico al colectivo; el carismático vocalista Troy Berkley, con esas cadencias jamaicanas que tanto nos cautivan; y el versátil rapero neerlandés BlabberMouf, con su inconfundible velocidad en el arte del rap reggae al más puro estilo General Levy. Los tres no solo aportan una energía única a cada concierto, sino que, sin ellos, el sentido de este colectivo quedaría incompleto.

Este concierto, junto con las tres fechas restantes en España, representa uno de los últimos coletazos de su gira europea, que culminará el 16 de noviembre en París, cuando el colectivo tome por asalto el mítico Olympia. Un espectáculo que será el reconocimiento a años de trabajo y dedicación, y especialmente a su disco La clarté dans la confusion, que, aunque no presenta grandes singles mastodónticos a primera vista, considero su mejor trabajo hasta la fecha. Este álbum es un claro ejemplo de su maestría para combinar diálogos cinematográficos con ritmos que incendian la pista, un ejercicio que en el último lustro en Francia está siendo tendencia por artistas de todos los niveles.

Hace menos de un año asistí a su primer concierto de la gira en España, en noviembre de 2023, en la Sala Moon de Madrid. Diez meses después, en la Sala But, he podido ver el principio y el final de ese ciclo, y en ambos, tanto el público como el grupo estuvieron implacables en todo momento. Incluso, y esto es algo que me ocurre en muy pocos conciertos (si no en ninguno), llegar temprano es casi obligatorio para los amantes de estos sonidos. La selección musical antes del espectáculo, ecléctica y siempre arraigada en el sonido jamaicano es una auténtica maravilla. Por eso, estas líneas no son una crónica convencional, sino un ejercicio de admiración hacia un grupo que me devolvió el gusto por los sonidos jamaicanos, esos que tanto me marcaron en mi post-adolescencia y que, por los giros de la vida, dejé de lado durante más tiempo del que me gustaría admitir.