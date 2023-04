Estrenamos vídeo de Grauwi + Marta Cascales y te presentamos su disco

Grauwi + Marta Cascales es el proyecto conjunto de las barcelonesas Carla Gimeno y Marta Cascales Alimbau. Carla cuenta con una larga trayectoria sobre los escenarios como cantante de la banda indie-pop The Crab Apples, con las cuales ha actuado en el Primavera Sound y el VIDA Festival. La pianista y compositora Marta Cascales se ha hecho un nombre dentro de la escena nacional e internacional del modern classical actuando en festivales como el Piano City Milano Festival y el Kosmokonzerte de Berlín. Además ha publicado varios discos con el sello neoyorquino Sonder House.

Juntas han lanzado un exquisito disco titulado Contradictions, editado por Great Canyon hace un par de meses. Un delicado mini álbum, de una duración que supera por poco los 20 minutos pero en el que cada segundo está aprovechado al máximo. En Contradictions la pareja formada por Carla y Marta se compenetran a la perfección para ofrecer una propuesta intimista y emotiva en la que confluyen sus respectivos estilos musicales. La base es el piano de Marta y la voz de Carla, aunque aquí y allá asoman espléndidos arreglos de cuerda y algunos efectos electrónicos. El ambiente que se genera es similar al que hemos escuchado en los últimos discos de Lana del Rey, o incluso de James Blake. Las canciones están cantadas en inglés con la excepción de «El brillo en el suelo», que resulta ser una de las mejores del disco. La producción, por cierto, ha estado a cargo de ellas mismas junto a Dani Ferrer.

Justamente «El brillo en el suelo» ha sido la canción escogida para grabar un vídeo, una sesión acústica en directo, que hoy estrenamos en exclusiva en Muzikalia antes de su lanzamiento oficial. Sobre la canción y el propio vídeo, sus autoras nos cuentan lo siguiente:

“El brillo en el suelo” es el único tema en castellano del EP “Contradictions”. También es la única canción que nació directamente en el estudio, junto a Dani Ferrer (productor del EP / Love of Lesbian, Mi Capitán, Zahara, etc). La canción se construye a partir de un loop al teclado que Marta creó en el estudio y que se repite in crescendo. A partir de eso, Carla empezó a componer la letra y melodía pensando en los personajes de una serie que estaba viendo en ese momento y buscó una narración bastante cinematográfica, inspirada por la base musical del loop. A pesar de que la historia que cuenta la canción es ficción, hablamos de situaciones y emociones con las que en realidad cualquiera puede sentirse identificado. ¡O eso esperamos!

El vídeo lo hemos grabado junto al equipo de grabación barcelonés RAMEN. Teníamos ganas de acompañar el EP de material audiovisual y, además, grabado con sonido en directo. Por ello hemos grabado esta versión a piano, bastante distinta de la versión que se encuentra en el EP, en la que el oyente y espectador puede vernos en un formato más íntimo, reducido. En esta versión se encuentra el núcleo del proyecto Grauwi + Marta Cascales, que son la voz y el piano. Nada más.

A continuación puedes disfrutar, en estreno exclusivo para Muzikalia, de esta emotiva interpretación acústica en directo que Grauwi y Marta Cascales hacen de la canción «El brillo en el suelo».

Y aquí puedes escuchar, de hecho te lo recomendamos, el disco Contradictions de Grauwi y Marta Cascales al completo.