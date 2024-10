Serch. – Introspectiva (Flor y Nata Records)

Serch. es un grupo barcelonés de Post Punk formado ahora hace diez años. En la actualidad lo integran Sergio Salesa (voz), Miquel Cellalbo (guitarras, teclados adicionales), Carlos Vallecillos (teclados) y Andrea Visentín (bajo). Desde que debutaron con New (The Borderline Music, 2015) prácticamente todos sus lanzamientos, de una u otra forma, han pasado por Muzikalia. Siendo así, no podíamos faltar a esta celebración de su primera década de carrera que ellos han titulado, jugando con las palabras, Introspectiva (Flor y Nata Records, 2024). Un disco que no es una recopilación al uso, ya que por un lado las canciones originales han sido regrabadas en castellano, además con nuevos arreglos, y por otro lado se incluyen nada menos que cuatro canciones nuevas.

Empezando por las canciones nuevas, destacaría “Rabia”, que fue lanzada como sencillo y cuyo vídeo estrenamos en Muzikalia. Se trata de un potente ejemplo de ese Post Punk vitalista y oscuro en el que Serch. son verdaderos maestros. El hecho de cambiar del inglés al castellano, un cambio iniciado después de su último álbum hasta la fecha, Post (Flor y Nata, 2022), no ha quitado atractivo a sus canciones. Otro tema inédito es “Perdidos en Varsovia”, que sigue una senda similar al anterior pero con algo más de contención y un dramatismo muy de los buenos tiempos del Tecno Pop europeo, algo que podríamos ubicar entre los Depeche Mode más oscuros y los Ultravox de Midge Ure. “Nueva situación” nos muestra de nuevo su faceta más Synth Pop, mientras que el otro tema nuevo, “Brumas”, es una breve pieza instrumental de aires entre siniestros y cinematográficos, como si Vangelis hubiese creado un tema para una película de terror.

El resto de canciones, las que ya conocíamos en su versión en inglés, son un buen campo de pruebas para confirmar que Serch. no han perdido empuje pasándose al castellano. “Only connection” nos gustaba mucho, pero no nos gusta menos “Solo conexión”. Lo mismo se puede decir de “Un buen hombre”, el sencillo que escogieron para escenificar su cambio de idioma. Volviendo a este tema, las adaptaciones del inglés al castellano siempre conllevan problemas a la hora de encajar las palabras en la música, pero en general diría que es un asunto que el grupo ha solventado muy bien. Volviendo a la música, “Extraños sin nada que perder” es una de las canciones que se beneficia del tiempo transcurrido, y por tanto de la experiencia ganada, entre su versión original y esta revisión de 2024.

Resumiendo, creo que es una buena idea celebrar esta primera década de Serch. de esta forma, ya que posiblemente el paso al castellano les abra algunas puertas y, además, el hecho de regrabar todos los temas de nuevo hace que el conjunto tenga una solidez que en muchos recopilatorios que abarcan distintas épocas echamos a veces en falta. Una buena puerta de entrada al grupo para quienes no lo conocieran todavía.

Escucha Serch. – Introspectiva