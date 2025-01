Lambrini Girls – Who Let The Dogs Out (City Slang)

En el bandcamp del dúo de Brighton se puede leer lo siguiente: «Imagina que tu abuela está en el maletero de tu coche con un croissant en la boca y escucha Bikini Kill por primera vez. Eso podrías ser tú. Nunca seremos nosotras, porque no somos Bikini Kill y no somos tu abuela. Somos Lambrini Girls. Bon appétit xoxox.»

Pues una buena nota de presentación que no deja atisbo de duda de lo que Phoebe Lunny (voces y guitarra) y Lilly Macieira-Bo?gelmez (bajo) acogen en este debut largo de las Lambrini Girls titulado Who Let The Dogs Out (City Slang, 2024): actitud descarada, feminismo queer, guitarras trepanadoras, melodías infecciosas, y una Phoebe Lunny que canta bien alto para ser escuchada.

Las influencias que manejan en este notable debut – antes ya grabaron un epé titulado You’re Welcome (2020) – son evidentes, pero no por ello dejan de tener su valía: de Bikini Kill a Le Tigre pasando por Huggy Bear, sin olvidar a Courtney Love y las L7, por poner sólo algunos ejemplos de un abanico amplio de posibilidades en donde la ecuación ruido-actitud-letras comprometidas se alían para dar forma a canciones pegadizas.

En el NME expresaban la necesidad que tenían de poner sobre escrito los abusos hacia las mujeres en los espacios destinados para conciertos (actitud que encarna una de las máximas de Kathleen Hanna de “chicas al frente”), así como los abusos del sistema capitalista que monitoriza nuestros cuerpos, sobre todo el de las mujeres. Así que reparten hostias como panes: “Bad Apple” hablan de racismo sistémico (“Racial statues are a virtue/ Lick the boots and cuffs that hold you”), escupitajos certeros al heteropatriarcado en “Big Dick Energy” (“Big dick energy, big dick energy/ A champion of heterosexuality/ Stop telling me how much you lift”), ser libre de vivir siendo tal cual una es en “Special Different” (“I’m special but I must admit/ I’m a car crash trainwreck that nobody can fix/ Why can’t I just fit in?/ Why can’t I just sit still?”), o el asedio machista en los puestos de trabajo que denuncian en “Company Culture” (“My co-workers say I’ve got no sense of humour/ Smile and ignore that my boss wants to fuck me/ The wandering eyes at all times in the office”). Un vendaval.

Escucha Lambrini Girls – Who Let The Dogs Out