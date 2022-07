Oasis anuncian edición especial de ‘Be Here Now’

Oasis reedita en varios formatos una edición limitada del que fue su tercer álbum, Be Here Now, el 19 de agosto a través de Big Brother Recordings. El lanzamiento llegará para el 25 aniversario del álbum, que se lanzó el 21 de agosto de 1997.

Los formatos incluyen un LP de color plateado, un picture disc y un casete, que están disponibles exclusivamente en la tienda en línea de la banda de Manchester. Todos los formatos cuentan con audio remasterizado.

Como adelanto del próximo relanzamiento de Be Here Now, Oasis ha compartido un nuevo video con la letra de “D’You Know What I Mean? (Replanteamiento de 2016 de NG)” una nueva mezcla del a cargo del propio Noel Gallagher que ya apareció en su edición ampliada editada por su 20 aniversario.

La versión original de la canción, el sencillo principal de Be Here Now, se situó en el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido hace exactamente 25 años.

Be Here Now, la esperada continuación de (What’s The Story) Morning Glory?, fue producida por Owen Morris y Noel Gallagher y grabada en Abbey Road, Ridge Farm, Air, Master Rock y Orinoco Studios entre noviembre de 1996 y abril de 1997.

Escucha la versión ampliada de Be Here Now de Oasis