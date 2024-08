The Cure lanza doble single en directo para avanzar su nuevo disco

The Cure ha anunciado el lanzamiento de una edición limitada en vinilo eco-friendly en colaboración con Naked Record Club y la organización benéfica climática EarthPercent. Se trata de un single doble cara A titulado ‘Novembre – Live in France 2022’, que incluye grabaciones en vivo de las canciones «And Nothing is Forever» y «I Can Never Say Goodbye». Un vinilo de 12” transparente y negro, con 50.00 copias numeradas individualmente, que llegará a las tiendas a partir del 1 de octubre de 2024.

Las precompras estarán disponibles desde el 30 de agosto en nakedrecordclub.com por un precio de 25 €. Además, habrá 100 copias ultra limitadas firmadas personalmente por Robert Smith, disponibles por 250 € en shopuk.thecure.com, con todos los beneficios netos destinados a EarthPercent. Este lanzamiento utiliza un vinilo sostenible que emplea un innovador proceso de inyección que consume entre un 80-90% menos de electricidad que las máquinas tradicionales, un proyecto que llegó a Robert Smith gracias a miembros de la base de fans de The Cure.

Esta es su portada:

Ambas canciones, aquí interpretadas en directo, forman parte del que será su nuevo disco. Songs Of A Lost World del que ya conocemos algunas canciones interpretadas en 2022 y 2023 dentro de su gira por EEUU, Europa (con parada en España) y Sudamérica, temas como «Alone», «Endsong», «I Could Never Say Goodbye», «And Nothing Is Forever», «A Fragile Thing» y «Another Happy Birthday». Estas canciones nos remiten a sus discos más introspectivos. Echando la vista atrás y recopilando todas las declaraciones que han llegado en este tiempo, «Si The Cure publica algo más, tiene que ser un disco bueno e importante» fue una de las frases que Smith comentó a la banda cuando llegó bajo el brazo con una colección de composiciones que se encontraban entre lo más intenso y emocional de su larga carrera.