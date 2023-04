The Deathlines debutan con el LP Interzone

The Deathlines es un grupo de Barcelona formado por Mario Silvestre (voz y guitarra), Gus Spada (guitarra), Quim Valvedrive (bajo) y Alex Schoihet (batería). Todos tienen experiencia en otras bandas antes de embarcarse en este nuevo proyecto que se inspira en el rock alternativo a caballo entre los 80 y los 90, con referentes que van desde Hüsker Dü, Nirvana, Mudhoney o Dinosaur Jr. hasta R.E.M o The Posies. Hace poco más de un año te hablamos de ellos en Muzikalia, en nuestra sección 7 Minutos al Día, para presentarte su primer sencillo, «Hold your horses».

Tras varios meses de trabajo, finalmente hace unos días The Deathlines publicaron su primer LP, Interzone. Un álbum lanzado en formato digital el pasado viernes y que el sábado, con motivo del Record Store Day, salió también en formato físico con el sello Kraken Recordings Official. En sus diez canciones vemos como el grupo se reafirma en su sonido alternativo, potente, que bebe de la época mencionada anteriormente. Hay también otras canciones más pesadas, cercanas al metal, como la que abre el disco: «Too stoned to complain». En otras se aceleran y enrabietan hasta acercarse al punk, como ocurre en «The interzone». Todo ello sin perder esa senda principal que les emparenta con los grandes grupos del rock alternativo de los 90, y también sin renunciar a las melodías y estribillos contagiosos.

A continuación puedes escuchar Interzone, el debut en formato largo de The Deathlines.

El viernes 5 de mayo The Deathlines estarán presentando su disco en la sala Paral·lel 62 de Barcelona. La apertura de puertas será a las 21:30. A las 22h actuará el dúo Murina, posteriormente lo harán The Deathlines y cerrará la velada DJ Marian Barbarian. Entradas disponibles en este enlace.