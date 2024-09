The Mission (Changó Club) Madrid 26/09/24

Poco más de un año había pasado desde la última visita de The Mission a nuestro país. Una gira que al menos en la capital nos dejó un mal sabor de boca, por los múltiples problemas de sonido y por la indisposición que obligó a Wayne Hussey a abandonar el escenario apenas una hora después de haber comenzado y a disculparse horas después.

El que iba a ser su último tour por Europa afortunadamente ha tenido su continuación. Como bien nos comentaban en la reciente entrevista que mantuvimos con ellos, «Somos afortunados; los fans quieren que lo hagamos, y nosotros queremos hacerlo. Creo que todos estamos bastante de acuerdo en que seguiremos haciendo esta cosa de The Mission hasta que ya no queramos, o simplemente no podamos más». En vista de lo visto, aún tienen carrete para seguir emocionando a su fiel audiencia, que volvió a abarrotar la más adecuada Changó Club madrileña, para disfrutar de un concierto lleno de épica y grandes canciones.

Ellos siempre han sido una buena banda de directo. Un grupo de rock que se crece en el escenario y noche tras noche, ofrece algo diferente a la anterior, variando los setlist. Su nuevo paso por Madrid fue bien distinto al anterior, abriendo con la estocada que dejó el triplete «Wasteland», «Beyond the Pale» e «Into the Blue». Tres celebrados singles con los que no costó levantar al personal y tras los cuales, se dieron un paseo por sus mejores trabajos viajando de su repertorio más lejano («Garden of Delight», «Stay With Me») y al más reciente («Met-Amor-Phosis», «Grotesque»).

Buen sonido, guiños continuos al público e incluso referencias a la su anterior visita, se entrelazaron con momentos de exaltación como «Like a Child Again» a la que antecedió una intro acústica de «Amelia», o una contundente «Deliverance» con la que se cerró la primera parte del show.

El primer bis arrancó con dos de sus cimas, «Butterfly on a Wheel» y una genial «Severina», además de una estirada «Swan Song». Cerraron volviendo la vista atrás con la atmosférica «Wake (RSV)», una poderosa versión de «Never Let Me Down Again» de Depeche Mode y como no podía ser de otra forma, los desarrollos de la eterna «Tower of Strength» redondearon una gran noche.

Lo que podría llamarse un triunfo, vaya.

Fotos The Mission: Manuel Pinazo