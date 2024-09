Entrevistamos a The Mission que vuelven de gira

The Mission vuelven a nuestro país apenas un año después de su última visita. Primero fueron confirmados para actuar dentro de la próxima edición de Visor Fest (entradas aquí) el 27 de septiembre y posteriormente añadieron fecha en Barcelona (25 de septiembre, Sala Razzmatazz 2 – entradas) y Madrid (26 de septiembre, Sala Changó – entradas).

La banda británica formada en Leeds en 1986 por Wayne Hussey y Craig Adams tras dejar The Sisters Of Mercy con el apoyo del guitarra Simon Hinkler y la batería de Mick Brown, tardó poco en convertirse en un ícono del rock gótico gracias a su estilo melodramático y grandilocuente y unos directos poderosos. En sus primeros años dejaron al menos cuatro álbumes de altura y una colección de himnos del post-punk como «Wasteland», «Hands Across The Ocean», «Severina», «Into The Blue» o «Butterfly On A Wheel», que se mantienen como referencia obligada del género.

Tras una década de los 90 complicada llegó la revitalización de The Mission en el siglo XXI con la publicación de Aura (2001), considerado por muchos como uno de sus mejores trabajos. La banda siguió adelante con dignos álbumes como God Is A Bullet (2007) y Another Fall From Grace (2016), manteniéndose fiel a su esencia, conservando y ampliando público. Aprovechando su próxima visita, hablamos con Simon Hinkler, con quien repasamos el hoy y el ayer de una de las formaciones más queridas entre los amantes de la darkwave.

«Es bueno que la tecnología nos haya dado las herramientas para hacer música y lanzarla al mundo sin siquiera salir de tu habitación. El inconveniente es la cantidad de basura absoluta que resulta de ello»

La longevidad de The Mission es admirable en una industria musical en constante cambio. ¿Cómo ves vuestro papel en la escena actual?

Es una pregunta difícil. Nunca pienso en esos términos. La música es un espectro muy amplio y nuestra banda tiene su lugar en él. Sé que la gente suele mantener un lugar especial en su corazón para la música con la que crecieron en la adolescencia y los primeros años de la veintena. The Mission fue prácticamente un éxito de la noche a la mañana en los 80, con discos exitosos que se destacaban por ser diferentes a cualquier otra cosa en las listas. Lo que veo ahora es que muchas de esas personas aún vienen a nuestros shows. Hay un vínculo definido entre todos nosotros, del cual la banda está muy agradecida y orgullosa. En resumen, creo que estoy diciendo que nuestro papel es ser exactamente quienes somos.

El darkwave y el post-punk parecen haber experimentado un resurgimiento en los últimos años. ¿Crees que esto ayuda a que veteranos como The Mission sigan siendo una referencia tantos años después?

Esto sigue a lo que estaba diciendo. Creo que tanto los fans, como las bandas, llegan a un punto en la vida donde sienten la necesidad de «madurar»… tal vez de formar una familia. Entonces llega un momento en que dejan de asistir a sus conciertos y muchas bandas se disuelven. Después de un período de, digamos, 20 años, los hijos han crecido y los padres quieren recuperar su vida, así que van a ver a sus bandas favoritas de antaño. De manera similar, los músicos quieren recuperar esa sensación (te prometo que nada puede reemplazarla), así que «reforman la banda». Es un cliché porque es verdad. Supongo que es la naturaleza humana. También debo mencionar que estamos viendo a más y más jóvenes; adolescentes e incluso niños, en nuestros shows. Supongo que algunos de ellos son hijos de los fans originales. Otros vienen a vernos tal vez porque ahora habla de The Mission (con gracia, y ciertamente no por mí) como una «banda de culto». Tal vez ese es el resurgimiento del que hablas.

¿Cómo maneja un grupo la presión de mantener su creatividad en constante evolución?

No creo que sintamos ninguna presión. No ahora. Cuando estábamos siendo explotados hasta la muerte por una gran compañía discográfica había mucha presión. Hoy en día, somos mucho más autosuficientes, lo cual es liberador. La forma en que veo la vida es que, dada la libertad de elección, ¿por qué harías algo que no quieres hacer?

¿Qué diferencias notas en la banda y en la industria al comparar tus primeros años con la actualidad?

El negocio de la música ha cambiado dramáticamente durante mi vida. Mejor en algunos aspectos, pero en su mayoría, a peor. Es bueno que la tecnología nos haya dado las herramientas para hacer música y lanzarla al mundo sin siquiera salir de tu habitación. El inconveniente es la cantidad de basura absoluta que resulta de ello, y el declive general en la música que realmente vale la pena. Otro cambio masivo es la devaluación de la música grabada. Piratería legalizada. Cualquiera puede escuchar cualquier cosa, en cualquier momento, gratis. Eso está muy bien para el oyente, pero… Es asombroso cómo los músicos ven cómo les roban su trabajo y a nadie le importa, excepto a los propios músicos, que han tenido que ver cómo su sustento les es arrebatado por entidades corporativas. Aplaudo a las buenas personas que, por principio, aún insisten en comprar una copia física de un álbum.

Sois una banda de directo ¿Cómo logra The Mission mantener su energía a lo largo de los años?

Obviamente, las giras se han vuelto más agotadoras a medida que envejecemos, pero concentro toda mi energía en las pocas horas que estoy en el escenario. Muchas de las canciones se prestan perfectamente a una situación en vivo y todavía me emociona tocar para nuestro público. Además, tenemos fans increíbles en todos los lugares a los que vamos, y nos alimentamos de esa energía. Es una cosa recíproca.

Leí que has tenido problemas de audición. ¿Cómo te encuentras?

Sí, el año pasado en la gira por EE. UU. me enfermé y afectó gravemente mi audición. Tardé semanas en mejorar. Ahora puedo escuchar bien, pero me ha dejado con tinnitus. No fui el único que tuvo este problema en esa gira por EE. UU. Viviendo tan cerca unos de otros durante largos períodos en un autobús dormitorio, siempre hay algún tipo de enfermedad que se transmite.

¿Tienes un cariño especial por alguno de tus álbumes? ¿Cuál es tu favorito?

Siempre digo No Snow No Show, porque es 100% en vivo desde el Wembley Arena, sonamos genial, está bien grabado por la BBC para transmisión en vivo, y estamos en la cima de nuestras habilidades y popularidad. De los álbumes de estudio, probablemente God’s Own Medicine. Habíamos estado de gira intensamente desde que formamos la banda y las canciones estaban realmente maduras para ser capturadas en lo que fue nuestro primer álbum.

¿Quién ha sido tu productor favorito de todos con los que has trabajado? ¿Cómo fue trabajar con John Paul Jones en Children?

John Paul Jones tuvo una gran influencia en nosotros, tanto colectiva como individualmente. Habíamos estado de gira por el mundo durante un par de años y estábamos siendo increíblemente excesivos en cuanto a rock & roll en todos los sentidos. No hay muchas personas en el mundo que puedan saber lo que es eso de primera mano, pero, por supuesto, John Paul Jones había estado allí y lo había hecho con Led Zeppelin mientras nosotros aún éramos solo unos niños. Fue una influencia tranquilizadora; alguien a quien podíamos escuchar y respetar. (Eso no evitó que le dijéramos ‘no’, en alguna ocasión -risas-). Estuvimos juntos durante creo que unas 12 semanas, así que se vuelve bastante familiar. Pasé horas y horas jugando Scrabble con él en la cocina de The Manor. Es muy bueno.

Sin embargo, te diría que Tim Palmer sería mi favorito si tuviera que elegir uno. Es una figura muy importante para la banda, muy divertido y un excelente productor. El sonido que todos logramos combinar y que dio como resultado God’s Own Medicine realmente definió a la banda.

Esta nueva etapa de The Mission es desde luego más relajada, ¿cómo os relacionáis con la industria?

Somos autosuficientes. Es fantástico poder tomar tus propias decisiones en la vida. Estoy muy contento de no tener que tratar con personas de compañías discográficas nunca más. Para mí, las palabras ‘música’ y ‘negocio’ siempre han sido una combinación incómoda. En lo que respecta a la industria, la música es un producto en primer lugar y una forma de arte en tercer o cuarto lugar. No les importa si es buena o mala música, solo cuánto dinero genera. La máquina de las grandes ventas de las principales discográficas ha estado ahí durante décadas y siempre ha habido un grado de cinismo al respecto. Puedes escuchar la cantidad de cinismo por la baja calidad de la música (o producto). A veces escucho algo en la televisión o la radio y mi mandíbula cae al ver lo increíblemente basura que es. Luego te enteras de que es un gran éxito de alguien inmensamente famoso y solo quieres darte por vencido y morir en tu sueño.

¿Cómo ves el futuro de The Mission?

Bueno, estamos de gira por Europa y América Latina este año, además de un gran festival en Dubái, y el próximo año estamos pensando en grabar un álbum. Después de eso, no hay planes. Un año o dos por adelantado es suficiente planificación. Somos afortunados; los fans quieren que lo hagamos, y nosotros queremos hacerlo. Creo que todos estamos bastante de acuerdo en que seguiremos haciendo esta cosa de The Mission hasta que ya no queramos, o simplemente no podamos más.

¿Qué podemos esperar de esta nueva gira?

Nunca tocamos el mismo set dos veces. Hay alrededor de 5 canciones que siempre necesitamos variar en cada show. Luego hay un montón de otros éxitos/favoritas/singles que rotan libremente de noche a noche. A estos añadimos algo menos esperado; tal vez una nueva canción y/o un par de temas del álbum. Ya tenemos al menos dos nuevas canciones, así que se tocarán en esta gira. También hay una nueva versión que hemos estado tocando este año.

