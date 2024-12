Thurston Moore, Lee Ranaldo y Steve Shelley de Sonic Youth juntos en el escenario

Han pasado 13 años desde que despedimos a Sonic Youth, separados en 2011 a quienes desde entonces hemos tenido que disfrutar dispersados en sus diferentes carreras en solitario, a saber Thurston Moore, Lee Ranaldo, Steve Shelley o la icónica Kim Gordon

A pesar de no existir, los norteamericanos siguen lanzando reediciones de algunos de sus álbumes o conciertos especiales y de cuando en cuando nos sorprenden liberando alguna pista por sorpresa a través de su Bandcamp.

Ese pasado viernes 6 de diciembre, Thurston Moore y Lee Ranaldo de tocaron en The Stone de Nueva York, y la pareja invitó a Steve Shelley a subirse al escenario, reuniendo a tres cuartas partes de la formación clásica de Sonic Youth. Según los asistentes fue «una hora de ruido improvisado».

Mientras los tres miembros de Sonic Youth tocaban juntos, su ex compañera de banda Kim Gordon estaba ocupada uniéndose a Dinosaur Jr. para versionar «I Wanna Be Your Dog» de The Stooges en Los Ángeles.

Kim Gordon ha publicado este año su nuevo disco en solitario, The Collective, mientras que Thurston Moore ha hecho lo propio con Flow Critical Lucidity.

Te recordamos un especial en el que repasábamos 10 de sus grandes canciones.