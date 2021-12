Te presentamos a los valencianos Six to Fix y estrenamos su nuevo vídeo

Six to Fix es un grupo de pop rock con toques electrónicos formado en Valencia por Alfonso Balaguer, Sergio Alonso, Pau Dolz y Adrián Carceller. De ellos te hablamos hace unos meses en Muzikalia con motivo del lanzamiento de uno de sus últimos sencillos. Tras conseguir en 2020 varios galardones internacionales con su sencillo “When the night is over”, Six to Fix entraron en el estudio Studio B para grabar diversas canciones nuevas con Bernardo Calvo. Unos temas en los que nos muestran un sonido marcado por la melodía y el baile, más acorde con las últimas tendencias, y que seguramente formarán parte de un inminente nuevo EP.

De momento, hoy Six to Fix lanzan su nuevo sencillo, “Up!”, a través del sello Creando Espacio. Una canción con un estribillo pegadizo y que incita al baile. “Up!” llega acompañada de un divertido videoclip en el que el grupo y algunos seguidores se lo pasan genial haciendo diferentes retos, bailes y juegos. En cuanto al apartado musical, en “Up!” se encuentran referencias de nombres como los de The 1975, The Weeknd o incluso Daft Punk.

Six to Fix tiene confirmadas varias fechas para presentar sus nuevos temas. De momento, pasarán por Murcia, Madrid, Valencia, Granada, Zaragoza y Alicante, aunque pronto anunciarán más conciertos. Puedes encontrar más información al respecto en su página web.

Mientras tanto, hoy estrenamos en Muzikalia el vídeo del nuevo sencillo de Six to Fix, “Up!”, que se publica hoy mismo.

