U2 comparten el directo ‘Vertigo: Live from Chicago’

U2 celebra los 20 años de How To Dismantle An Atomic Bomb con una edición especial ampliada, que llegó a las tiendas el pasado viernes 22 de noviembre, en la que se que incluye un disco adicional con 10 canciones inéditas titulada How To Re-Assemble An Atomic Bomb.

Como comenta The Edge: «Las sesiones de How To Dismantle An Atomic Bomb fueron un período muy creativo para la banda, estábamos explorando muchas ideas para canciones en el estudio. Nos inspiró volver a visitar nuestras primeras influencias musicales, y fue un momento de profunda introspección personal para Bono, que estaba tratando de procesar -desmantelar- la muerte de su padre».

«Para esta edición de aniversario, revisé mi archivo personal para ver si había alguna joya inédita y saqué el premio gordo. Elegimos diez canciones que realmente nos hablaban. Aunque en ese momento dejamos estas canciones de lado, con el beneficio de la retrospectiva reconocemos que nuestros instintos iniciales sobre que eran candidatas para el álbum eran correctos, estábamos en lo cierto. Lo que obtienes en este álbum de sombras es esa energía cruda del descubrimiento, el impacto visceral de la música, una narrativa sonora, un momento en el tiempo, la exploración e interacción de cuatro músicos tocando juntos en una habitación… esta es la esencia pura de U2”.

How To Re-Assemble An Atomic Bomb incluye cuatro canciones nuevas, nunca antes escuchadas o lanzadas: «Treason», «Evidence Of Life», «Country Mile» y «Happiness»; además de una canción llamada «Luckiest Man In The World», que es una versión previa de «Mercy», una demo temprana de la cual se filtró online hace casi 20 años, que ahora tiene su lanzamiento oficial; así como cinco canciones recientemente remasterizadas: «Picture Of You (X+W)», «Don’t Wanna See You Smile», «Are We Gonna Wait Forever?», «Theme From The Batman» y «All Because Of You 2», todas recopiladas juntas por primera vez para conmemorar el 20 aniversario del álbum.

Para celebrar su publicación la banda irlandesa ha compartido el histórico concierto de aquella gira celebrado en Chicago, que fue comercializado en DVD en su momento y que también aparece en la edición deluxe de esta reedición.

Disfruta del concierto ‘Vertigo: Live from Chicago’ de U2

Escucha ‘How to dismantle an atomic bomb (Re-Assemble Edition)’ de U2