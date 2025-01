Warhaus – Karaoke Moon ([PIAS])

Maarten Devoldere, a quien descubrimos a principios de la pasada década con Balthazar, vuelve a escena con su aventura Warhaus y su ya cuarto álbum de estudio. Karaoke Moon deja atrás la melancolía que definió ese Ha Ha Heartbreak (2022) marcado por una ruptura sentimental, y adopta un enfoque que explora con ironía y autocrítica lo que significa ser hombre hoy en día.

Una fusión de estilos que resulta tan variada como cautivadora y que transcurre entre pasajes influenciados por el spoken word y melodías pop irresistiblemente pegajosas, acompañadas por coros en falsete que aportan un toque de lo más seductor. Una impecable producción, que lejos de caer en el exceso, cuida cada detalle con precisión, permitiendo que todos los elementos brillen en su justa medida.

El belga nos sorprende con una nueva mezcla de sensualidad e ironía que desde el principio, con «Where The Names Are Real» y su declaración de amor sin rodeos, deja las cosas claras. La canción con Sylvie Kreusch, «No Surprise» es una bomba que combina ritmos de discoteca con coros de lo más contagiosos. En «Jacky N» hay una melodía de piano que parece sencilla al principio, pero con la ayuda del pianista Julien Libeer se convierte en algo mágico. Y luego está «What Goes Up», que habla del típico «dandy» trasnochado, y reflexiona sobre esa masculinidad caduca.

También se permite momentos de humor y sarcasmo, como en «I Want More» y «Jim Morrison», donde aborda las complejidades del amor y la resistencia a madurar, redondeando con la nocturna «Emely» un trabajo que sitúa a Warhaus como un proyecto con voz propia, abierto a evolucionar y a echar cada vez menos en falta a la banda madre.

