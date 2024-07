Yaya Bey – Ten Fold (Big Dada Recordings)

El fallecimiento del padre de la neoyorkina Yaya Bey la sumió en una profunda desolación. Ayub Bay era el motor que la impulsaba a crear música y su principal fuente de inspiración desde que, siendo muy pequeña le ponía los discos de Donny Hathaway con el que empezó a familiarizarse con la música negra, y en especial con el soul del cual es la nueva embajadora en la actualidad.

Tras el aclamado Remember Your North Star (2022) que la situó en el mapa como una de las compositoras de R&B con mayor talento y habilidad para crear pentagramas en donde hibrida el soul, el funk y el R&B acompasados por su poderosa voz. Si este era un disco que versaba sobre las fatalidades de las relaciones de pareja, y las inseguridades de una mujer negra en un mundo marcado por el dominio blanco, en este, como he comentado anteriormente, es más intimista, y la sombra de la pérdida del padre cruza tangencialmente un emocionante disco que tiene la virtud de ser conciso sin perder por el camino los matices y su belleza embriagadora.

Ten Fold (Big Dada Recordings, 2024) es una delicia de principio a fin. Las influencias las sabe interiorizar como nadie, y de ahí salen temas hercúleos como “crying with my teeth” con una forma de entender el tempo de la canción a la manera de Anita Baker. “the evidence” sigue esa estela de resonancias sedosas sobre la colcha de un piano que va repitiendo los motivos armónicos.

Las letras de estas canciones parecen pequeñas letanías interiores adornadas con capas texturales llenas de detalles cromáticos, como esa batería y los teclados funk de “chrysanthemus”, los arreglos upbeat house de “sir princess bad bitch”, los ecos reggae que pespuntean la bella “slow dancing in the kitchen” con claras referencias a la narrativa de terciopelo de Erykah Badu, mientras que para el final nos regala“let go”, en donde la figura de su padre inspira una desgarradora miniatura con un verso demoledor “Sometimes God do things you don’t understand”. Una obra maestra.

Escucha Yaya Bey – Ten Fold