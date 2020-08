IDLES versionan a The Strokes y The Beatles en su sesión de Abbey Road

IDLES están a un mes de publicar un nuevo disco, que llegará con el título de Ultra Mono el 25 de septiembre. Los británicos, que recientemente nos sorprendían con “Model Village”, cuyo vídeo ha sido dirigido por nada menos que Michel Gondry.

La continuación del exitoso Joy As An Act Of Resistance (Partisan, 18) ha vendido precedida por dos canciones más, un primer adelanto con el título de “Grounds” y posteriormente con “A Hymn”.

IDLES han acudido a los emblemáticos estudios de Abbey Road para grabar una sesión que no solo recorría algunas de sus canciones más populares, sino que nos sorprendía con las versiones del clásico de The Strokes “Reptilia” o el “Helter Skelter” de The Beatles.

En la sesión, como decimos, tampoco faltaron algunos de sus clásicos como “Well Done”, “Samaritians”, “Faith In The City” o “Danny Nedelko”.