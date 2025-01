A Permanent Shadow publica el EP de versiones Summertime Love

A Permanent Shadow es el proyecto en solitario del vocalista afincado en Barcelona, CP Fletcher, también componente de la banda We Are Möno. Tras debutar hace algo más de cinco años con Songs of Loss, y de publicar en 2022 el disco Humdrum y el EP UnderCovers, el año pasado lanzó el álbum No Leaf Clover. Un disco del que te hablamos en su momento en Muzikalia.

Ahora, algo menos de un año después, A Permanent Shadow publica un nuevo trabajo, una mirada nostálgica al pasado en forma de un EP de versiones titulado Summertime Love. Fletcher recuerda con cariño los tiempos en que la radio ponía la banda sonora a estos largos días y noches de verano lejos del colegio y otras responsabilidades que dominarían nuestras futuras vidas. Los que crecieron en los 80 a buen seguro compartirán ese sentimiento.

Las canciones que incluye Summertime Love son pocas pero realmente icónicas. El EP se abre con una mezcla de «Killer», el éxito de Adamski, y la mítica «Boys» de Sabrina, una canción de la que CP Fletcher comenta que «ha estado en mi mente durante mucho tiempo, de hecho la versionamos una vez para una sesión en vivo y nos gustó tanto que decidimos grabarla bien para esta ocasión«. El resto de canciones no son menos conocidas: «Self-Control», escrita por el cantante italiano Raf y que la fallecida Laura Brannigan hizo famosa en el verano de 1984; «Sweet Harmony» de The Beloved, «Mary’s Prayer» de la banda escocesa Danny Wilson y «I Know There’s Something Going On», el mayor éxito en solitario de Anni-Frid Lyngstad, ex vocalista de ABBA.

A continuación puedes sumergirte en un viaje musical en el tiempo escuchando Summertime Love, el nuevo EP de A Permanent Shadow.