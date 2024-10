Mannequin Pussy en directo desde KEXP

Mannequin Pussy han sido unas de las últimas invitadas a las sesiones de la radio de Seattle KEXP. La banda de Filadelfia lanzaba I Got Heaven el pasado mes de marzo, un trabajo del que como te comentamos en nuestra reseña: «el legado de las sacrosantas bandas que parieron el movimiento a finales de los 80 y comienzos de los 90 (Bikini Kill, L7, Babes in Toyland o Sleater Kinney, por citar algunas de las más relevantes) parece más vivo que nunca y representado a la perfección por formaciones como esta».

Un disco producido por John Congleton que las de Marisa Dabice presentaron en la pasada edición de Primavera Sound y que destacamos como uno de los más arrolladores. En su presentación en KEXP interpretaron las siguientes canciones:

Loud Bark

Sometimes

OK? OK! OK? OK!

I Got Heaven

Foto: Mannequin Pussy: CJ Harvey