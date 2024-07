¿Cuál es el festival de música más grande del mundo?

La multitud bulle y no notas el sudor en tus ojos. Miles de personas sienten la misma euforia que tú. La música os une y te sientes conectado a todos ellos. Ese es el poder de la música. Y esa es la experiencia singular de un festival de música.

Los mejores festivales de música del mundo no son necesariamente los más grandes, pero todos estamos de acuerdo en que hay algo muy poderoso detrás de un festival de música capaz de congregar a más de 3 millones de personas en varios días.

Para los artistas de estos festivales también es una experiencia inigualable al tener la posibilidad de mostrar su talento a miles y miles de personas. La música va más allá de ser un entretenimiento para muchas personas, que incluso la definen como un estilo de vida.

Gracias a esta sensación, la música destaca como uno de los principales entretenimientos en España. Sin embargo, hay una gran competencia por parte de otras alternativas de entretenimiento como pueden ser las apuestas online en bet777 o las películas y series disponibles en plataformas online.

Centrándonos en la música, a continuación puedes encontrar una lista de los mayores festivales del mundo. Quién sabe, puede que algún día tengas la posibilidad de asistir a alguno en directo.

Tomorrowland

Tomorrowland, que transporta a los asistentes a un caprichoso mundo de música electrónica y fantasía, se ha ganado su lugar como uno de los principales festivales de música electrónica de baile del mundo.

Tomorrowland, que se celebra anualmente en Boom (Bélgica), es famoso por sus elaborados diseños de escenarios, temas envolventes y un cartel de DJs de primer nivel. Con su expansión global y sus eventos retransmitidos en directo, Tomorrowland se ha convertido en un faro de unidad para los entusiastas de la música dance de todo el mundo, encarnando el mantra de «Live Today, Love Tomorrow, Unite Forever».

Coachella

Desde su creación en 1999, el Festival de Música y Arte del Valle de Coachella se ha convertido en un monstruo cultural que atrae a multitudes de todo el mundo al desierto de California. Conocido por su cartel repleto de estrellas y sus extravagantes instalaciones artísticas, Coachella se ha convertido en un símbolo de la música, la moda y la cultura de los famosos.

Desde la legendaria actuación de Prince en 2008 hasta el revolucionario concierto de Beyoncé en 2018, Coachella no deja de subir el listón de los festivales, marcando tendencias y dando forma a la cultura pop. 2024 ha sido el año en que el evento se ha ampliado con su escenario «Quasar», que ofrece a los asistentes al festival más artistas a los que escuchar con sets prolongados.

Glastonbury

Lo que empezó como una modesta reunión de 1.500 personas en 1970 se ha convertido en uno de los mayores y más emblemáticos festivales de música del mundo. Glastonbury, que se celebra anualmente en Somerset (Inglaterra), ha acogido a legendarios artistas, desde David Bowie hasta Beyoncé. El festival se celebra en 4,45 kilómetros cuadrados de terreno en el Reino Unido, lo que supone el doble del tamaño de Mónaco.

Su ecléctico cartel abarca múltiples géneros, lo que garantiza que haya algo para todos los gustos. Pero Glastonbury no es sólo música; es una celebración de las artes, la cultura y el activismo, con sus escenarios Green Fields y Leftfield como plataformas para el discurso social y medioambiental.

Woodstock

Ningún recuento de festivales de música estaría completo sin mencionar Woodstock, el epítome de la contracultura y la libre expresión. Celebrado en agosto de 1969 en Bethel, Nueva York, Woodstock se convirtió en sinónimo de paz, amor y música.

Más de 400.000 asistentes se reunieron para presenciar actuaciones emblemáticas de artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who y muchos más. Woodstock no fue sólo un concierto; fue una piedra de toque cultural, un testimonio del poder de la música para unir e inspirar el cambio social.

Burning Man

Más que un festival de música, Burning Man es una comunidad temporal dedicada a la autoexpresión radical, el arte y la autosuficiencia. Celebrado anualmente en el desierto de Black Rock, en Nevada, el Burning Man desafía las categorías convencionales y trasciende los límites de un festival tradicional.

Los participantes, conocidos como «Burners», se reúnen para crear una ciudad temporal, con instalaciones artísticas, campamentos temáticos y vehículos mutantes. Aunque la música desempeña un papel importante en la experiencia del Burning Man, es el espíritu de comunidad y creatividad lo que realmente lo distingue.

Fuji Rock Festival

El Fuji Rock Festival comenzó en 1997 y atrae a melómanos de todo el mundo. Es el mayor festival de Japón, con más de 200 artistas nacionales e internacionales. Entre los cabezas de cartel de los escenarios principales en 2024 figuran nombres tan conocidos como SZA, Kraftwerk, Noel Gallagher y Girl in Red.

Este festival de música de tres días recibe anualmente a más de 100.000 asistentes y es famoso por estar rodeado de la belleza natural de la estación de esquí de Naeba, cuyos organizadores se han comprometido a hacerlo lo más ecológico posible.

Lollapalooza

Lollapalooza está considerado uno de los mejores festivales de música de Estados Unidos. Este festival de música comenzó a principios de los 90 como un evento itinerante antes de encontrar un hogar permanente en Grant Park, Chicago.

En él se dan cita diversos géneros musicales, como el hip-hop, el dance electrónico y el heavy metal. Entre los famosos que actuarán este año figuran Blink-182, The Killers, Hozier, Melanie Martinez y Reneé Rapp. En 2024 podrás ver a más de 170 artistas en 8 escenarios épicos en Lollapalooza.

Primavera Sound Barcelona

Primavera Sound es un festival anual de música indie que se celebra cada año en distintas ciudades. Es uno de los mayores festivales de música de España, con artistas como Lana Del Rey, Mitski, Charli XCX y Vampire Weekend en los escenarios principales.

Este festival de música al aire libre fue el primero de los grandes en lograr un cartel paritario en 2019. La edición de 2024 contó con 268.000 asistentes durante los días del evento.